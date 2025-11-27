PSG Mercato : Une première recrue est déjà arrivée !

À 18 ans, Quentin Ndjantou a illuminé le Parc des Princes en Ligue des Champions, bluffant Tottenham et son propre vestiaire. Lancé dans un rôle inédit, le jeune prodige incarne déjà la nouvelle vague offensive du PSG.

Quand Ndjantou devient la « vraie recrue » du PSG sur la scène européenne

Il fallait oser. Face à Tottenham, Luis Enrique n’a pas simplement fait tourner : il a choisi d’installer Quentin Ndjantou au cœur de l’attaque parisienne, dans un rôle de faux numéro 9 digne des plus grands paris tactiques. Le titi parisien de 18 ans, titularisé pour la première fois sur la scène européenne, a éclipsé la concurrence et imposé son style dès les premiers ballons. Pas étonnant de voir ses partenaires et supporters le consacrer « révélation du soir » après la large victoire 5-3 du PSG.

Un impact immédiat en attaque

La feuille de match en disait long : plusieurs cadres offensifs sur le banc, la jeunesse propulsée sur la pelouse. Ndjantou s’est retrouvé dans la peau d’une vraie recrue, défié d’écrire sa propre histoire au Parc. Mobile, inspiré, jamais tétanisé, il a offert des solutions constantes à ses partenaires face à une défense anglaise déboussolée par ses courses et son toucher. Rien n’annonçait un tel coup de cœur. Résultat : des phases de jeu propres, une passe décisive pour le bijou de Vitinha et l’obtention du corner qui amène le but de Pacho. Sa capacité à créer du lien et à étirer la défense adverse a frappé les experts comme les suiveurs.

La déclaration d’amour d’Enrique à sa « grande recrue »

À l’issue de la rencontre, Luis Enrique n’a pas masqué son enthousiasme pour sa jeune pépite. Son message, limpide, a fait le tour du vestiaire : « Il a été sensationnel, il a la capacité de jouer partout, au milieu, en attaque, il donne de la continuité, il a beaucoup de mobilité. Il a joué partout, il a montré de la personnalité, je suis très content. C’est une vraie recrue, on n’est pas allés sur le mercato pour recruter Ndjantou et je suis très content. Il peut jouer partout, j’aime sa manière de jouer, c’est une grande recrue, c’est la première recrue, on est en avance sur toutes les autres équipes vous êtes contents (rires) ? » Un choix fort, dans une période où le coach espagnol débat de ses options et assume clairement miser sur la formation.

Un signal à l’Europe : le PSG recrute dans son propre vivier

Au-delà du simple résultat, cette victoire face à Tottenham en Ligue des Champions révèle la richesse du banc parisien. Paris a envoyé un message audacieux : ici, la relève se construit à domicile. Ndjantou n’est pas un pari, mais une promesse tenue. Le staff valide, l’effectif adhère et la concurrence s’annonce relancée au poste d’avant-centre. De quoi inspirer tout un centre de formation, alors que d’autres pépites parisiennes poussent déjà la porte du groupe pro.

Vers une attaque « made in Paris » plus compétitive ?

L’apport de Ndjantou tombe à pic dans un PSG en quête de fraîcheur et d’ambition. Grâce à cette performance, le jeune avant-centre s’installe comme une solution crédible sur la durée, à l’heure où la rotation et l’émulation interne deviennent vitales pour le club. Pendant que certains cadres sont courtisés, à l’image de Vitinha et des rumeurs autour du Real Madrid, Paris s’offre le luxe d’une « recrue » issue de son propre centre. Le message est clair : la jeunesse a de l’avenir au PSG, et Quentin Ndjantou vient d’en ouvrir la voie.