OM – Newcastle : la réaction cinglante du club anglais après les incidents au Vélodrome
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Hécatombe de forfaits avant le choc face à Écotay-Moingt !

ASSE : Hécatombe de forfaits avant le choc face à Écotay-Moingt !
Louis Chrestian
27 novembre 2025

L’AS Saint-Étienne se déplace ce week-end à Écotay-Moingt pour un rendez-vous particulier… mais c’est un véritable casse-tête qui s’annonce pour Eirik Horneland. À la veille du match, les Verts doivent faire face à une avalanche de forfaits qui oblige le staff à revoir tous ses plans.

Une liste d’absents qui s’allonge encore

Le coach stéphanois a confirmé plusieurs absences majeures :

  • Chico Lamba
  • Lassana Traoré
  • Mahmoud Jaber
  • Lucas Stassin
  • Joshua Duffus
  • Djylian N’Guessan

À cela s’ajoute l’incertitude entourant Maxime Bernauer, toujours trop juste physiquement. Et comme si cela ne suffisait pas, Zuriko Davitashvili est malade et son état sera réévalué au dernier moment.
Un tableau inquiétant, alors que l’ASSE doit profiter de cette rencontre pour retrouver de la continuité dans le jeu.

Eirik Horneland reste déterminé : « On alignera la meilleure équipe possible »

Malgré l’hécatombe, l’entraîneur stéphanois refuse de dramatiser.

« Malgré tout, samedi, nous mettrons la meilleure équipe possible. Certains joueurs ont besoin de minutes de jeu. »

Le message est clair : cette rencontre ne sera pas galvaudée. Entre gestion des organismes et besoin de rythme, l’ASSE compte bien transformer ce déplacement en opportunité pour ceux qui ont moins joué.

Un match qui compte aussi pour le territoire

Ce duel face à Écotay-Moingt dépasse le simple cadre sportif.

« C’est un grand évènement pour notre adversaire et pour le département. Pour partager une grande soirée avec eux, nous devons fournir un bon match de football, livrer une belle prestation. »

L’ambiance s’annonce belle, authentique, presque coupe de France dans l’esprit. Pour les Verts, l’enjeu est double : respecter l’évènement et se servir de ce rendez-vous comme d’un laboratoire de travail.

Cap sur la régularité

Eirik Horneland insiste :

« On doit se servir de ce rendez-vous pour travailler, on a besoin de régularité et ça passe par ce samedi. »

L’ASSE devra donc composer avec une équipe profondément remaniée, mais déterminée à faire le job, à la fois pour le public, pour ses ambitions… et pour se rassurer avant la suite.

ASSE
#A la une#AVANT-MATCH#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM – Newcastle : la réaction cinglante du club anglais après les incidents au Vélodrome
Ligue des champions...

OM – Newcastle : la réaction cinglante du club anglais après les incidents au Vélodrome

Par Louis Chrestian
ASSE : Hécatombe de forfaits avant le choc face à Écotay-Moingt !
ASSE...

ASSE : Hécatombe de forfaits avant le choc face à Écotay-Moingt !

Par Louis Chrestian
Barça : Les joueurs envoient un message fort à Hansi Flick !
FC Barcelone...

Barça : Les joueurs envoient un message fort à Hansi Flick !

Par Louis Chrestian
PSG Mercato : Une première recrue est déjà arrivée !
Mercato...

PSG Mercato : Une première recrue est déjà arrivée !

Par Louis Chrestian
Kalimuendo ou Wahi : qui pour relancer l’attaque de Nice cet hiver ?
Ligue 1...

Kalimuendo ou Wahi : qui pour relancer l’attaque de Nice cet hiver ?

Par Louis Chrestian
OM : Aubameyang vers une absence face à l’Union Saint-Gilloise ? La CAN redistribue les cartes
Ligue des champions...

OM : Aubameyang vers une absence face à l’Union Saint-Gilloise ? La CAN redistribue les cartes

Par Louis Chrestian
PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Nasser Al-Khelaïfi !
PSG...

PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Nasser Al-Khelaïfi !

Par Louis Chrestian
Le Stade Rennais et Nantes prêt à se battre pour un futur crack sur le mercato !
FC Nantes...

Le Stade Rennais et Nantes prêt à se battre pour un futur crack sur le mercato !

Par Louis Chrestian
ASSE : Un concurrent en moins pour la montée en Ligue 1 ?
ASSE...

ASSE : Un concurrent en moins pour la montée en Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian
PSG : Walid Acherchour détruit la prestation de Lucas Chevalier face à Tottenham
Ligue des champions...

PSG : Walid Acherchour détruit la prestation de Lucas Chevalier face à Tottenham

Par Louis Chrestian
OM : Feu vert pour prolonger Bakola, l’avenir s’écrit dès ce dimanche !
OM...

OM : Feu vert pour prolonger Bakola, l’avenir s’écrit dès ce dimanche !

Par Louis Chrestian
PSG Mercato : Paris a un plan bien ficelé pour détourner Marcus Rashford du FC Barcelone !
FC Barcelone...

PSG Mercato : Paris a un plan bien ficelé pour détourner Marcus Rashford du FC Barcelone !

Par Laurent Hess
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita doivent-ils se séparer de Luis Castro avant l’OL ? 

Par Bastien Aubert
L'expérimenté Hervé Koffi a été précieux pour Lens B.
Mercato...

RC Lens Mercato : l’avenir de Koffi réglé… à moins d’un gros rebondissement ?

Par William Tertrin
ASSE : un ancien de l’OL se sert des Verts pour taper sur les supporters lyonnais
ASSE...

ASSE : un ancien de l’OL se sert des Verts pour taper sur les supporters lyonnais

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Nicki Nicole se jette sur le joueur qui a humilié Lamine Yamal

Par William Tertrin
Mbappé magistral, une défense aux abois… les notes du Real Madrid face à l’Olympiakos (3-4)
Ligue des champions...

Mbappé magistral, une défense aux abois… les notes du Real Madrid face à l’Olympiakos (3-4)

Par William Tertrin
La joie de Vitinha
Ligue des champions...

PSG – Tottenham : Paris domine les Spurs après un match fou, les notes des Parisiens

Par Fabien Chorlet
RC Lens : un ancien Sang et Or condamné à trois ans de prison
Ligue 1...

RC Lens : un ancien Sang et Or condamné à trois ans de prison

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi sur son banc lors d'un match de l'OM en Ligue 1.
Ligue 1...

OM : deux titulaires de De Zerbi mis sous pression par un minot ?

Par William Tertrin
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : humilié par le PSG, un cador proche d’un retour au Barça en janvier ?

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Ligue Europa...

OL : Fonseca lâche deux grosses infos sur sa compo face au Maccabi Tel-Aviv

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter l’Olympiakos
Ligue des champions...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter l’Olympiakos

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue des champions...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Tottenham, avec une grosse surprise

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet