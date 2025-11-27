ASSE : Hécatombe de forfaits avant le choc face à Écotay-Moingt !

L’AS Saint-Étienne se déplace ce week-end à Écotay-Moingt pour un rendez-vous particulier… mais c’est un véritable casse-tête qui s’annonce pour Eirik Horneland. À la veille du match, les Verts doivent faire face à une avalanche de forfaits qui oblige le staff à revoir tous ses plans.

Une liste d’absents qui s’allonge encore

Le coach stéphanois a confirmé plusieurs absences majeures :

Chico Lamba

Lassana Traoré

Mahmoud Jaber

Lucas Stassin

Joshua Duffus

Djylian N’Guessan

À cela s’ajoute l’incertitude entourant Maxime Bernauer, toujours trop juste physiquement. Et comme si cela ne suffisait pas, Zuriko Davitashvili est malade et son état sera réévalué au dernier moment.

Un tableau inquiétant, alors que l’ASSE doit profiter de cette rencontre pour retrouver de la continuité dans le jeu.

Eirik Horneland reste déterminé : « On alignera la meilleure équipe possible »

Malgré l’hécatombe, l’entraîneur stéphanois refuse de dramatiser.

« Malgré tout, samedi, nous mettrons la meilleure équipe possible. Certains joueurs ont besoin de minutes de jeu. »

Le message est clair : cette rencontre ne sera pas galvaudée. Entre gestion des organismes et besoin de rythme, l’ASSE compte bien transformer ce déplacement en opportunité pour ceux qui ont moins joué.

Un match qui compte aussi pour le territoire

Ce duel face à Écotay-Moingt dépasse le simple cadre sportif.

« C’est un grand évènement pour notre adversaire et pour le département. Pour partager une grande soirée avec eux, nous devons fournir un bon match de football, livrer une belle prestation. »

L’ambiance s’annonce belle, authentique, presque coupe de France dans l’esprit. Pour les Verts, l’enjeu est double : respecter l’évènement et se servir de ce rendez-vous comme d’un laboratoire de travail.

Cap sur la régularité

Eirik Horneland insiste :

« On doit se servir de ce rendez-vous pour travailler, on a besoin de régularité et ça passe par ce samedi. »

L’ASSE devra donc composer avec une équipe profondément remaniée, mais déterminée à faire le job, à la fois pour le public, pour ses ambitions… et pour se rassurer avant la suite.