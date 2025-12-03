FC Nantes : Haise pour relancer les Canaris, les supporters avaient tranché ! 
Ligue 1 : le Stade Rennais peut-il créer l'exploit face au PSG ? 

Habib Beye (Stade Rennais)
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Sur une bonne dynamique, le Stade Rennais peut-il créer l’exploit face au PSG ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet en débattent.

« Oui, le Stade Rennais est la bête noire du PSG sous QSI »

« Le Stade Rennais se présente au Parc des Princes avec toutes les cartes en main pour créer la surprise. Le PSG, méconnaissable samedi dernier à Monaco et déjà vaincu à deux reprises en Ligue 1 cette saison, semble montrer des signes de vulnérabilité. Pour ne rien arranger aux affaires de Luis Enrique, l’nfirmerie parisienne ne désemplit pas : Désiré Doué et Achraf Hakimi sont forfaits alors que Nuno Mendes reste incertain. 

Rennes, de son côté, arrive en pleine confiance avec quatre victoires consécutives et un collectif solide. Au-delà de la forme actuelle, l’histoire joue également en faveur des Bretons : sous l’ère QSI, le SRFC est l’une des deux seules équipes françaises (avec Monaco) à avoir su faire tomber le PSG, avec sept victoires enregistrées sur la période. Pour toutes ces raisons, le géant parisien peut trembler. »

Bastien AUBERT

« Non, ça reste fragile à l’extérieur »

« Quatre victoires d’affilée, cinq matches de suite sans défaite, ça vous pose une équipe. Mais de là à voir le Stade Rennais inquiéter le tout-puissant PSG, il y a une marge. J’étais à Jean-Bouin le 7 novembre quand les Rouge et Noir se sont imposés sur la pelouse du Paris FC (1-0). Un succès que l’on pourrait qualifier de chanceux, les locaux ayant frappé deux fois les montants et s’étant procurés de nombreuses occasions. Et ce sont des promus, pas des champions d’Europe… J’ai aussi regardé le match à Metz (1-0) vendredi dernier. C’était très laborieux. Cette équipe rennaise n’aime de toute évidence pas qu’on la bouscule, hors c’est l’esprit du PSG de Luis Enrique. Au Parc, samedi, le SRFC ne se fera pas bousculer, il se fera agresser !

Bien sûr, le PSG reste encore diminué par les blessures et par l’accumulation des matches en 2025. Mais il possède un effectif très large et, surtout, il a un entraîneur qui n’accepte pas que ses troupes jouent autrement qu’à 200 à l’heure. J’ai donc bien peur que la série positive du Stade Rennais se termine samedi soir mais l’essentiel est ailleurs. Habib Beye a trouvé la bonne formule, le SRFC peut sérieusement viser l’Europe. C’est le plus important. »

Raphaël NOUET

