Opéré des adducteurs début octobre, le défenseur de l’ASSE Chico Lamba a déclaré qu’il serait bientôt de retour.

Titulaire lors des huit premiers matches de la saison, Chico Lamba est sorti à la pause lors du déplacement à Montpellier (2-0), le 4 octobre, en se plaignant des adducteurs. Quelques jours plus tard, l’ASSE avait annoncé son opération, ce qu’Eirik Horneland avait justifié de la sortie : « Chico sera absent plusieurs semaines. Pour ce genre de blessure, il faut compter entre 5 et 7 semaines, tout dépendra de la façon dont il réagira. Il avait mal depuis son arrivée. Il a beaucoup joué la saison dernière, avec Arouca et avec les Espoirs portugais. Comme il a fait l’Euro U21, il n’avait pas eu beaucoup de vacances cet été. Avec cette surcharge, il fallait gérer ses entraînements, mais les douleurs sont devenues de plus en plus vives et régulières, alors il fallait régler le problème. Avec cette opération, il pourra jouer à 100%. Il fallait passer par là ».

« Je serai bientôt de retour à Geoffroy-Guichard »

Cinq à sept semaines, cela menait à la deuxième de décembre ou la fin du mois. Nous y sommes. Et a priori, ce sera six semaines puisque Chico Lamba a annoncé qu’il allait revenir sur les terrains. Dans Inside ASSE, il a déclaré après un entraînement : « C’était une bonne semaine intense. Ca fait du bien d’être de retour à l’entraînement. Je serai bientôt de retour à Geoffroy-Guichard ». Pour jouer dans le Chaudron en 2025, il faudrait qu’il soit dans le groupe pour la réception de Bastia samedi. Sinon, ce sera en 2026.

Mais il restera un match à l’ASSE après le Sporting : le 32e de finale de Coupe de France sur la pelouse de l’OGC Nice. Un adversaire relevé dans un contexte pesant, même si l’Allianz Riviera sera à huis clos pour l’occasion.