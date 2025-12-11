ASSE : Horneland annonce deux grands retours mais aussi une cascade d’absents face à Bastia

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’ASSE aborde la réception de Bastia dans l’urgence. Un effectif largement diminué, une infirmerie qui déborde, mais aussi quelques lueurs d’espoir côté retours : ce match face à la lanterne rouge s’annonce crucial pour les Verts qui veulent absolument rester bien placés en haut de tableau avant la trêve hivernale.

L’ASSE face à Bastia : Un effectif à l’épreuve

L’enjeu est immense : il s’agit de signer une victoire contre le dernier de Ligue 2 pour clore l’année sur une note positive et consolider leur position au classement. Mais Eirik Horneland doit de nouveau composer avec une équipe décimée par les blessures et des incertitudes jusque dans la dernière ligne droite de la préparation. Il faudra de la solidarité pour compenser cette cascade d’absences lors d’une rencontre où chaque point comptera double dans la course à la montée.

Les joueurs forfaits et incertains

Joshua Duffus : absent jusqu’en janvier

: absent jusqu’en janvier Aïmen Moueffek : retour espéré aussi en janvier

: retour espéré aussi en janvier Chico Lamba : forfait sur toute la fin d’année

: forfait sur toute la fin d’année Djylian N’Guessan : indisponible avant janvier

: indisponible avant janvier Lassana Traoré : même calendrier, retour après les fêtes

: même calendrier, retour après les fêtes Ebenezer Annan : blessure à Dunkerque, retour en janvier

: blessure à Dunkerque, retour en janvier João Ferreira : retour pressenti pour janvier

: retour pressenti pour janvier Paul Eymard : touché à l’entraînement, forfait pour Bastia

Du côté des incertitudes, il faudra surveiller Irvin Cardona, récemment malade et juste remis en selle, tout comme Kévin Pedro dont la condition physique sera réévaluée jusqu’à la dernière minute. Dylan Batubinsika prépare quant à lui son départ imminent pour la CAN et ne devrait donc plus disputer beaucoup de minutes avant la nouvelle année.

Les retours : des signes d’espoir ?

Alors que le groupe est privé de nombreux cadres, deux retours majeurs invitent à l’optimisme. Lucas Stassin, l’attaquant star de l’ASSE, retrouve enfin le groupe après une absence de plusieurs semaines. Son impact, notamment dans les matchs à enjeu, sera scruté de près car il peut incarner le facteur X offensif attendu. En parallèle, la polyvalence et la vigueur d’Augustine Boakye apporteront des solutions fraîches dans la bataille du milieu et sur les ailes. Ces deux armes offensives rendront l’équation moins périlleuse pour Horneland, même si le chantier reste immense.

Un groupe sous tension à la veille d’une rencontre clé

Au bout d’une semaine éprouvante, la gestion d’Eirik Horneland est mise à rude épreuve. Entre la liste interminable des absents et l’obligation de résultat, la tension monte. Le staff sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur face à Bastia, lanterne rouge qui n’a plus rien à perdre. L’équilibre du haut de tableau se joue sur cette ultime confrontation de 2025, et les Verts n’ont qu’un objectif : repartir avec trois points malgré les vents contraires. La pression est maximale, et tout le groupe stéphanois s’apprête à livrer un vrai combat pour boucler l’année sur une dynamique positive.