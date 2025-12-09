ASSE : Stassin offre la meilleure des nouvelles à Horneland avant Bastia
ASSE : Stassin offre la meilleure des nouvelles à Horneland avant Bastia

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, présent lors de l'échauffement de son équipe.
Raphaël Nouet
9 décembre 2025

En manque de solutions au niveau offensif, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, devrait pouvoir compter sur Lucas Stassin, samedi, pour affronter Bastia. L’attaquant belge a participé à l’entraînement collectif du jour.

Samedi, Eirik Horneland doit impérativement battre Bastia s’il ne veut pas voir la pression pesant sur ses épaules s’accentuer. L’ASSE battue par Dunkerque (0-1) le week-end dernier, l’entraîneur norvégien fait de moins en moins l’unanimité dans le Forez. Un faux pas contre la lanterne rouge décrochée pourrait lui être fatal. Mais on en est loin car les Corses sont vraiment au plus mal, eux qui ont vu l’inauguration du nouveau Furiani tourner au cauchemar après que la rencontre face au Red Star a été interrompue suite à un jet de fumigène sur un joueur adverse.

Stassin a fait son retour à l’entraînement collectif

Horneland a plusieurs contrariétés avant cette rencontre, notamment la composition de son secteur offensif, où il y a de nombreuses absences. Mais une bonne nouvelle est tombée ce jour : Lucas Stassin a fait son retour à l’entraînement collectif. Touché au mollet ces dernières semaines, le Belge devrait pouvoir postuler à une place dans le groupe. En fonction de ses sensations à l’entraînement, il pourrait même démarrer la rencontre face au Sporting.

Ce serait une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, qui en a reçue une autre hier soir : le Paris FC n’aurait pas l’intention de faire le forcing pour recruter Lucas Stassin cet hiver. Les dirigeants du promu ont assuré que les Verts réclamaient une trop grosse somme pour leur joueur.

ASSE
Les plus lus

