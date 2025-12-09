Fragilisé après la défaite de l’ASSE à Dunkerque (0-1), Eirik Horneland avance avec un effectif dans le brouillard pour la réception de Bastia (samedi, 20h).

L’ASSE aborde la fin d’année avec un effectif toujours fragilisé et Eirik Horneland doit jongler entre absences, retours et incertitudes. Jeudi dernier, à la veille du déplacement à Dunkerque, l’entraîneur norvégien faisait le point : Lassana Traoré, Chico Lamba, Lucas Stassin et Djylian N’Guessan étaient absents, tandis qu’Aïmen Moueffek, Mahmoud Jaber et Paul Eymard étaient incertains. Si ces derniers ont finalement pu faire leur retour, Augustine Boakye, touché lors de la séance de vendredi, a dû déclarer forfait pour le match.

Seul Stassin attendu contre Bastia ?

À Dunkerque, seul Joshua Duffus a été aligné pour l’ASSE, Nadir El Jamali devant composer sur le front de l’attaque. Horneland a été contraint de préserver Duffus, en manque de temps de jeu, et le retour de Lucas Stassin serait un renfort précieux. L’entraîneur ne cache pas son impatience : « On va voir si on peut récupérer Lucas Stassin pour les rencontres contre Bastia et Nice. Nous pourrions peut-être le récupérer. C’est du 50-50 pour l’instant. S’il revient, il pourrait être disponible pour Bastia et Nice. Mais les jours passent vite… »

Boakye postule… pour l’OGC Nice

Boakye, touché à la cheville vendredi dernier, a voyagé avec le groupe mais n’a pas figuré sur la feuille de match. Trop juste pour Dunkerque, Peuple Vert laisse entende qu’il poursuit sa remise en forme et devrait plutôt postuler pour l’OGC Nice en Coupe de France. De son côté, Zuriko Davitashvili n’a pas terminé la rencontre dans le Nord et la nature de sa blessure (mollet ou simple crampe) sera scrutée de près lors des prochaines séances. L’incertitude plane donc sur plusieurs éléments clés de l’effectif de l’ASSE, tandis que d’autres sont définitivement écartés jusqu’en 2026 : Djylian N’Guessan, Chico Lamba, Lassana Traoré et Ebenezer Annan. Le casse-tête ne fait que commencer pour Horneland.