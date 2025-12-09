PSG : le Qatar va offrir à Paris le renfort le plus dingue de toute l’histoire du club !
Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
9 décembre 2025

Le Stade de Reims n’a pas seulement gagné un match ce lundi soir. Il a lancé un avertissement monumental à toute la Ligue 2… et particulièrement à l’ASSE. 

Déjà fragilisé par ses propres résultats sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland a pris un énorme coup de pression hier soir. En écrasant Laval 4-0 à Auguste-Delaune, le Stade de Reims a livré une démonstration qui pose une vraie question : qui pourra stopper sa dynamique ? Avec cette victoire éclatante, Reims revient à un seul petit point des Verts. Et surtout, grâce à une différence de buts nettement supérieure, les hommes d’Eirik Horneland voient les Champenois leur souffler dans le cou à une vitesse inquiétante. Le Red Star est éjecté du podium, et Reims se pointe en embuscade totale, prêt à bondir dans le top 3 dès ce week-end.

Reims sur les talons de l’ASSE 

Le calendrier ajoute encore plus de tension autour du Forez. Samedi, Reims se déplace à Bauer pour défier le Red Star dans un duel brûlant, pendant que l’ASSE recevra Bastia (20h), lanterne rouge du championnat. Sur le papier, tout est réuni pour que les Verts reprennent de l’air. Mais dans la réalité, la pression devient étouffante. Car la dynamique stéphanoise, elle, est tout sauf rassurante. Les résultats se tassent, les contenus inquiètent et Horneland, déjà pointé du doigt après plusieurs prestations ternes, voit la menace rémoise devenir un argument supplémentaire dans les discussions internes. 

Horneland jouera encore plus gros que prévu 

Les doutes grandissent, les critiques montent, et la comparaison avec le rouleau compresseur champenois fait très mal au technicien norvégien. Pendant que Reims enfonce le pied sur l'accélérateur, l'ASSE patine. Pendant que Reims empile les buts et les certitudes, Horneland cherche encore sa colonne vertébrale. Et pendant que Reims s'installe comme la meilleure équipe du moment, les Verts voient leur marge fondre comme neige au soleil. Le week-end qui arrive peut déjà devenir un tournant : si Reims frappe encore fort et que l'ASSE trébuche, le podium pourrait changer de visage et la position d'Horneland devenir plus que jamais vulnérable. Il jouera encore plus gros que prévu ce samedi dans le Chaudron.

