PSG : Luis Enrique prépare un coup qui pourrait faire exploser le vestiaire parisien

Le duel Matvey Safonov – Lucas Chevalier agite le PSG à la veille du déplacement à Metz. Auteur de prestations remarquées lors des deux derniers matches, le gardien russe a remis en cause la hiérarchie établie. Entre efficacité, professionnalisme et confiance de l’entraîneur, l’attente est à son comble : qui gardera la cage parisienne samedi ?

Safonov enchaîne les clean sheets et frappe à la porte

Il y a quelques semaines encore, Matvey Safonov attendait son heure sur le banc du PSG, dans l’ombre d’un Lucas Chevalier désigné numéro un depuis cet été. Mais la blessure du jeune international français lors d’un choc en Ligue 1 a tout changé. Propulsé titulaire, Safonov a répondu de la plus belle des manières : deux matches, deux clean sheets, dont un à Bilbao en Ligue des champions où il a brillé avec des arrêts décisifs pour préserver le nul (0-0). Quelques jours plus tôt, au Parc, le Russe avait déjà marqué les esprits lors de la large victoire contre Rennes (5-0).

Si Chevalier vient tout juste de retrouver l’entraînement collectif après sa blessure à la cheville – une blessure qui lui avait fait craindre pour la suite de sa saison (la blessure inquiétante de Lucas Chevalier face à Monaco) – son retour dans les cages parisiennes n’a rien d’automatique. La solidité affichée par Safonov, son autorité dans la surface et son état d’esprit en font aujourd’hui plus qu’un simple intérimaire.

Luis Enrique entretient le mystère sur la hiérarchie des gardiens

L’incertitude est savamment distillée par Luis Enrique depuis plusieurs jours. Mais alors que Chevalier reprenait l’entraînement, l’Espagnol, prudent, refuse de trancher ouvertement. « Lucas a eu cette petite blessure, il est de retour. Aujourd’hui, il a fait l’entraînement comme d’habitude. Dans cette situation, on a pu voir un autre joueur qui n’avait pas joué depuis le début de saison: Safonov. Il a montré son niveau et on est très content de voir les joueurs prêts tout le temps. Il a montré non seulement son profesionnalisme mais aussi sa personnalité », a-t-il détaillé en conférence de presse.

Satisfait de son effectif, Luis Enrique conclut, mystérieux : « J’ai beaucoup de confiance dans les trois gardiens, c’est important pour moi et tous les joueurs de savoir que tu dois être prêt quand il y a une opportunité et Safonov a montré ça. Demain (samedi), on va voir ».

Quelle stratégie pour le poste de gardien du PSG ?

Le suspense autour du poste de gardien n’est pas une nouveauté au Paris Saint-Germain. La saison passée, la rivalité avec Gianluigi Donnarumma avait déjà animé le vestiaire. L’arrivée cet été de Lucas Chevalier, en provenance de Lille (retour sur ce transfert), semblait trancher la question, reléguant Safonov sur le banc malgré une belle saison 2024-2025 dans l’ombre de l’Italien. Mais Luis Enrique n’hésite pas à relancer la concurrence dès que la situation le permet.

Ce positionnement renforce la compétition interne : chaque gardien sait qu’il ne bénéficie d’aucun « statut » immuable et que le terrain dicte la hiérarchie. Pour Metz, la décision prendra une dimension stratégique. L’entraîneur espagnol n’hésite jamais à valoriser la forme du moment et à récompenser l’efficacité. Pour Safonov, malgré des envies de départ cet hiver, l’opportunité de s’installer durablement existe ; pour Chevalier, il faudra prouver à nouveau qu’il mérite la confiance du staff après avoir récupéré physiquement.

Derrière le choix de samedi se joue aussi la dynamique collective. Si Safonov est reconduit, c’est tout l’équilibre du groupe qui pourrait s’en trouver bousculé, alors que l’équipe traverse une séquence décisive de la saison. Pour Chevalier, la pression est maximale : le retour à la compétition prend des allures de défi. Quant aux supporters du PSG, ils attendent avec fébrilité de découvrir qui sera le dernier rempart face à Metz. Entre danger et opportunité, la hiérarchie parisienne n’a jamais été aussi incertaine.

Un vestiaire prêt à exploser ?

Ce suspense orchestré par Luis Enrique pourrait bien alimenter toutes les discussions dans le vestiaire parisien. Faut-il miser sur la dynamique irrésistible de Safonov ou faire confiance à Chevalier, récupéré mais en manque de rythme ? Ce choix, s’il se répète plusieurs fois sur la saison, pourrait bouleverser l’atmosphère interne. Le Russe a un assez gros caractère et ne s’est d’ailleurs pas gêné pour régler ses comptes via ses réseaux sociaux, tandis que Chevalier pourrait prendre très mal sa relégation sur le banc au vu de son transfert XXL l’été dernier, mais aussi de ses grandes ambitions. À suivre…