Monaco – PSG : Lucas Chevalier a eu très peur pour sa carrière, sa cheville dans un sale état

Lors de la défaite du PSG à Monaco, Lucas Chevalier s’est fait très peur. Il l’a reconnu après la rencontre…

Le PSG a concédé sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1 face à une bonne équipe de l’AS Monaco (0-1) ce samedi après-midi sur un but de Minamino. La rencontre aurait pu prendre une autre tournure si Lamine Camara avait été expulsé suite à un vilain tacle sur la cheville de Lucas Chevalier. L’ancien lillois est revenu sur cette action au micro du diffuseur.

Chevalier reconnaît la supériorité monégasque

« Tout le monde a vu, a-t-il commenté. Ma carrière aurait pu prendre un tournant. J’ai eu beaucoup de chance. Je vais pouvoir continuer de faire du foot toutes les semaines mais c’est sûr que ce sont des gestes que l’on doit éviter. » Chevalier s’est montré aussi lucide sur la prestation décevante du PSG. « Je pense que l’on ne méritait pas mieux. On est tombés sur une bonne équipe de Monaco. On n’a pas mis les ingrédients. L’enchaînement des matches a été dur. »