Gardien numéro 2 du PSG, Matvey Safonov a balancé sa frustration sur Instagram concernant sa situation. Une manière indirecte de passer un message à son coach, Luis Enrique…

Matvey Safonov, gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, s’est récemment confié à ses abonnés lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram. Le portier russe de 26 ans, peu présent dans les médias traditionnels mais actif sur ses réseaux sociaux, a livré un témoignage sincère sur sa nouvelle vie et son rôle au sein du club parisien.

Joueur parisien depuis plus d’un an maintenant, Safonov reconnaît que son intégration n’a pas été sans heurts : « Mon adaptation n’a pas été simple en raison de la barrière de la langue », a-t-il expliqué, soulignant les défis d’une arrivée dans un nouvel environnement culturel et sportif. En revanche, il ne cache pas son admiration pour l’ambiance qui règne au Parc des Princes, portée par le soutien indéfectible des Ultras : « Les meilleurs de France, qui créent un soutien vraiment magique », a-t-il lancé avec enthousiasme.

« Être numéro 2 est vraiment frustrant »

Mais derrière ces mots chaleureux, Safonov n’a pas éludé un sujet sensible : son temps de jeu. Cantonné au rôle de doublure (17 matchs joués), il a reconnu la difficulté psychologique de cette situation : « Être numéro 2 est vraiment frustrant, car on ne sait pas qui joue jusqu’à la dernière minute. Et il faut se préparer physiquement et mentalement pour chaque match. Mais s’énerver est la chose la plus facile face à cette situation. Il est beaucoup plus difficile de maintenir la motivation et la force pour continuer le combat. »

L’ancien gardien de Krasnodar ne se projette pas encore sur l’avenir : « Je n’ai pas de projet à long terme. Pour l’instant, mon plus grand souci, c’est le temps de jeu. Je concentre tous mes efforts sur cette conquête. » Enfin, lorsqu’un fan lui a demandé ce que cela représentait d’être joueur du PSG, Safonov a choisi l’autodérision. Il a partagé une photo de lui-même assis sur le banc.