Si la compagne de Matvey Safonov (26 ans) a tout récemment semé la zizanie au PSG, Luis Enrique ne compte pas de s’en séparer au mercato hivernal.

La tempête gronde autour de Matvey Safonov… mais Luis Enrique vient de calmer tout le monde d’un seul geste. La situation du gardien russe a enflammé le vestiaire et les réseaux après le message polémique posté par sa compagne Angelina, qui a semé la zizanie au pire moment. Pourtant, malgré ce bruit assourdissant autour du joueur, le PSG ne compte absolument pas s’en séparer cet hiver.

Selon L’Équipe, l’idée d’un départ n’a même jamais été mise sur la table lors de la réunion entre l’agent de Safonov et Luis Campos, il y a un mois au Campus. Le club a même tenu à rappeler une vérité simple mais lourde de sens : « N’oubliez pas qu’on l’a fait signer pour cinq ans ». Une phrase qui en dit long sur la volonté du PSG d’inscrire Safonov dans la durée, même si son temps de jeu est pour l’instant microscopique, avec seulement une apparition cette saison.

La compagne de Safonov ne chamboule pas son avenir au PSG

À Paris, on assure que rien, absolument rien, dans ce dossier n’a changé. Ni son statut de numéro deux, ni sa place dans le projet. Et surtout pas sa relation sensible et scrutée en coulisses avec l’Ukrainien Illia Zabarnyi, élément qui aurait pu envenimer l’affaire mais qui n’a finalement pas perturbé la direction parisienne.

Et puis il y a ce message. Le fameux message d’Angelina qui, après la victoire éclatante contre Rennes (5-0), a lancé un pavé dans la mare depuis sa chaîne Telegram. Une publication énigmatique, interprétée en Russie comme en Ukraine comme un possible geste de refus du joueur de participer au match. Au PSG, on a vu ça, on a tiqué… mais on n’a pas bronché. Luis Enrique, lui, maintient sa ligne : calme, cohérence, fidélité à ses choix. Pas question de céder à une polémique extérieure ou à un emballement médiatique. Safonov reste, Safonov fait partie du projet, Safonov sera là après le mercato. Point.