PSG : un mercato d’hiver XXL ? Les dirigeants mettent un gros stop à Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain bute toujours sur l’énigme du poste d’avant-centre. Malgré les interrogations et le manque d’efficacité, aucun renfort n’est à l’ordre du jour cet hiver, et Luis Enrique entretient le flou sur la suite.

Numéro 9 : une valse sans fin pour Luis Enrique

Depuis le début de saison, le PSG navigue à vue au poste de numéro 9. Luis Enrique multiplie les tentatives et les combinaisons, sans jamais s’arrêter sur une solution stable. Ousmane Dembélé, souvent utilisé en faux attaquant axial, a fait illusion quand il était apte, mais ses absences multiples ont forcé le staff à bricoler match après match. Six joueurs — Mayulu, Ramos, Doué, Lee, Ndjantou et ponctuellement Dembélé — se sont succédé en pointe, sans qu’aucun ne s’impose durablement.

Efficacité offensive : le secteur en panne de solutions naturelles

Résultat, Paris affiche des statistiques révélatrices : sur 53 buts inscrits toutes compétitions confondues, seuls 9 émanent de celui qui occupait la pointe au moment de scorer. Moins de 20 % des réalisations viennent ainsi d’un pur avant-centre, le reste repose sur les milieux (Neves 6 buts, Vitinha 5, Ruiz 2) ou sur l’exploit de latéraux et d’ailiers. Sans serial buteur, la création offensive du PSG s’en remet trop souvent aux inspirations des seconds couteaux ou à des coups de pied arrêtés.

Gonçalo Ramos : promesse non tenue et rôle trouble

Recruté comme la solution logique au poste, Gonçalo Ramos n’a jamais trouvé sa place dans le système du coach. Ses chiffres parlent : 6 buts, dont 5 comme remplaçant et un seul penalty en titulaire sur 7 matchs. Ce déséquilibre illustre le malaise tactique — Ramos est un vrai finisseur de surface, quand Luis Enrique demande à son numéro 9 de décrocher, combiner et animer le jeu.

Dembélé, l’atout saboté par les blessures

Quand il aligne Ousmane Dembélé en faux 9, Luis Enrique retrouve enfin le liant espéré entre vitesse, technique et jeu entre les lignes. Mais la fragilité physique de l’ancien barcelonais condamne toute stratégie à long terme, laissant l’attaque parisienne en quête de repères et de constance. Tant que Dembélé n’enchaîne pas les matchs, chaque absence relance le casse-tête et complique la tâche de l’entraîneur pour trouver de la stabilité offensive.

Marché des transferts : aucune arrivée, malgré l’urgence

La question d’un nouvel avant-centre continue d’alimenter le débat alors que deux fenêtres de marché se sont présentées — été 2024, hiver 2025 — sans que Paris ne passe à l’action. Interrogé récemment, Luis Enrique a renouvelé sa position : « Nous sommes ouverts à tout, toujours. » Mais, sur la réalité, le PSG refuse toute initiative pour recruter au poste cet hiver. Selon L’Équipe, sauf départ inattendu, la direction sportive compte sur l’effectif actuel, sans mouvement décisif à l’horizon. Une annonce assez surprenante, qui est très loin de ce que l’on pouvait attendre cet hiver.

Le club affiche donc une confiance assumée dans la polyvalence du vestiaire, mais laisse persister le flou sur sa stratégie offensive. En attendant un éventuel tournant, le défi reste immense pour Luis Enrique : retrouver une animation cohérente sans recrue spécialisée, et espérer résoudre enfin le casse-tête du numéro 9 d’ici le printemps.