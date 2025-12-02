Pierre Ménès a livré une analyse glaçante au sujet d’Ousmane Dembélé (28 ans). Le consultant doute désormais très sérieusement de revoir l’ailier du PSG à son meilleur niveau.

Les supporters du PSG ont avoir mal. Et pourtant, Pierre Ménès n’a pas tremblé au moment de lâcher sa bombe sur Ousmane Dembélé : « J’ai un gros doute sur le fait de revoir un jour Dembélé au niveau de la saison dernière. » Un verdict brutal, sans fioritures, qui résonne comme une véritable alerte pour le PSG.

Pour Ménès, quelque chose s’est cassé. Le consultant pointe un joueur moins tranchant, moins décisif, moins capable de faire la différence balle au pied. La saison dernière, Dembélé (28 ans) arrivait encore à faire lever les foules par ses percées, sa vitesse, ses prises de risque. Aujourd’hui, son efficacité et son influence semblent s’être évaporées, et le doute commence à s’installer au PSG.

La sortie de Ménès intervient dans un contexte délicat pour Dembélé, régulièrement sur le banc cette saison. Et derrière cette inquiétude, une vraie question se pose : le PSG peut-il réellement compter sur lui pour les grands rendez-vous à venir ? Réponse dès ce samedi au Parc des Princes contre le Stade Rennais…