Une semaine après sa défaite à Dunkerque (0-1), l’AS Saint-Etienne doit repartir de l’avant face à Bastia, lanterne rouge décrochée du classement.

Le revers à Dunkerque (0-1) samedi dernier a rappelé que l’ASSE n’avait pas de marge de manœuvre sur la concurrence. Malgré ses moyens plus élevés que la moyenne de la Ligue 2, elle est capable d’être battue quand elle est dans un mauvais jour, quand elle a des blessés ou quand elle n’est pas au top niveau investissement. Cela s’est déjà produit plusieurs fois cette saison, raison pour laquelle elle n’est pas leader décrochée, comme tout le monde la voyait être à mi-saison. Les Verts doivent se refaire une santé, ce soir, et heureusement pour eux, c’est un Bastia au fond du gouffre qui débarque dans le Chaudron. Les Corses sont dernier décrochés, ont vu leur dernier match arrêté en raison d’un jet de fumigène sur un adversaire et ont déjà changé d’entraîneur. L’occasion est belle pour l’ASSE de se relancer en faisant un exemple. Voici le onze choisi par Eirik Horneland pour cette affiche historique.

ASSE : Larsonneur – Appiah, Bernauer, Nadé, Old – Jaber, Tardieu, Miladinovic – Cardona, Boakye, Davitashvili.