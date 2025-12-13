À LA UNE DU 13 DéC 2025
[19:10]OM Mercato : 6 M€ tombés du ciel en janvier ?
[19:03]ASSE – Bastia : la compo des Verts avec des choix forts d’Horneland
[18:53]Stade Rennais – Brest (3-1) : les tops et les flops d’un derby renversant
[18:24]FC Metz – PSG : le onze de Luis Enrique pour redevenir leader
[18:09]RC Lens : 2 retours dans le groupe qui affrontera l’OGC Nice
[18:00]Lionel Messi privé de Coupe du monde ?
[17:38]FC Metz – PSG : ça a déjà dégénéré entre ultras des deux clubs !
[17:22]FC Barcelone – Osasuna : le onze blaugrana pour larguer le Real Madrid
[17:15]OM : un joueur du Stade Rennais règle ses comptes avec Roberto De Zerbi
[16:53]ASSE : un consultant pointe le gros problème des Verts, Horneland responsable !
ASSE – Bastia : la compo des Verts avec des choix forts d’Horneland

Par Raphaël Nouet - 13 Déc 2025, 19:03
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors de l'échauffement de ses joueurs.
Une semaine après sa défaite à Dunkerque (0-1), l’AS Saint-Etienne doit repartir de l’avant face à Bastia, lanterne rouge décrochée du classement.

Le revers à Dunkerque (0-1) samedi dernier a rappelé que l’ASSE n’avait pas de marge de manœuvre sur la concurrence. Malgré ses moyens plus élevés que la moyenne de la Ligue 2, elle est capable d’être battue quand elle est dans un mauvais jour, quand elle a des blessés ou quand elle n’est pas au top niveau investissement. Cela s’est déjà produit plusieurs fois cette saison, raison pour laquelle elle n’est pas leader décrochée, comme tout le monde la voyait être à mi-saison. Les Verts doivent se refaire une santé, ce soir, et heureusement pour eux, c’est un Bastia au fond du gouffre qui débarque dans le Chaudron. Les Corses sont dernier décrochés, ont vu leur dernier match arrêté en raison d’un jet de fumigène sur un adversaire et ont déjà changé d’entraîneur. L’occasion est belle pour l’ASSE de se relancer en faisant un exemple. Voici le onze choisi par Eirik Horneland pour cette affiche historique.

ASSE : Larsonneur – Appiah, Bernauer, Nadé, Old – Jaber, Tardieu, Miladinovic – Cardona, Boakye, Davitashvili.

ASSESC Bastia

