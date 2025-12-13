Consultant sur beIN Sports, l’ancien défenseur Grégory Paisley regarde tous les matches de l’ASSE et constate qu’ils sont toujours dans la réaction plutôt que dans l’action.

Présentée comme l’ogre de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne peine à confirmer son statut en cette première partie de saison. Dans un bon jour, les Verts sont capables d’aller s’imposer sur la pelouse du leader troyen (3-2). Mais ils peuvent aussi passer au travers, comme samedi dernier à Dunkerque (0-1) ou, plus tôt, face au Mans (2-3) à Geoffroy-Guichard. Quel est le souci ? Eirik Horneland est souvent pointé du doigt, lui qui ne trouve pas de solution aux maux stéphanois. Pour Grégory Paisley, consultant pour beIN, le problème est avant tout mental…

« Je trouve qu’ils font preuve de suffisance »

« Saint-Etienne, c’est l’équipe la plus forte intrinsèquement, a-t-il déclaré à L’Est Eclair. Les Verts, c’est plus l’aspect mental qui va conditionner leur saison. Je trouve qu’ils font preuve de suffisance, ils ont du répondant quand ils sont dans le dur. Ils sont trop dans la réaction alors qu’ils devraient prendre les choses en mains pour écraser la concurrence. Cet état d’esprit, on l’a ou on ne l’a pas. » Mais si on ne l’a pas, n’est-ce pas la faute de l’entraîneur, qui n’arrive pas à motiver suffisamment ses troupes avant chaque rencontre ?

Dans son interview, Paisley voit Troyes monter. Il voit en revanche des limites au Red Star, au Mans, à Montpellier et à Reims pour terminer parmi les deux premiers. Le deuxième billet pour la montée devrait donc échoir à l’AS Saint-Etienne. Mais il n’empêche que vu son histoire, ses supporters et son budget, on est en droit d’attendre beaucoup mieux qu’une 2e place à mi-parcours…