Le journaliste Romain Molina a publié un message sur les réseaux sociaux pour s’en prendre à la direction de l’ASSE après le nul décevant contre Bastia (2-2) hier.

Tout le monde l’avait mauvaise, hier, du côté de Saint-Etienne après le nul très décevant concédé à domicile contre Bastia (2-2). Une équipe corse qui est dernière de Ligue 2 et n’a remporté qu’un seul match depuis le début de la saison… Deux fois menés au score, les Verts ont eu la possibilité de s’imposer mais Florian Tardieu a manqué un pénalty dans les derniers instants, histoire d’ajouter un peu plus d’amertume à une prestation une nouvelle fois décevante.

« Je me demande quelle excuse aura cette fois la direction pour s’être à nouveau planté »

Mais alors que la majorité des observateurs comme des supporters pointent du doigt Eirik Horneland ou ses joueurs, Romain Molina, lui, a tapé sur la direction. Dans un tweet, il a souligné les incohérences de la gestion de Kilmer Sports : « Ce problème existait déjà au moment du rachat et c’est notamment ce qui a précipité la relégation l’an dernier, mais il n’a toujours pas été résolu malgré les millions et millions dépensés. Je me demande quelle excuse aura cette fois la direction pour s’être à nouveau planté (mais bon, le propriétaire ne dit rien de voir son argent partir et le club va encore dépenser au mercato d’hiver !) ».

Il est vrai que cela fait au moins deux ans que la défense est un problème à l’AS Saint-Etienne et que la direction ne fait rien, ou pas grand-chose, pour y remédier. Mais peut-être qu’à force de voir Joao Ferreira ou Ebenezer Annan multiplier les prestations décevantes quand ils ne sont pas sur le banc, les dirigeants stéphanois vont prendre la vraie mesure du problème…