La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que le mercato approche, Luis Enrique a déjà tranché : il mise tout sur la relance d’un crack du Real Madrid pour renforcer l’effectif du PSG cet hiver.

Luis Enrique a clairement donné ses instructions au PSG pour le prochain mercato. Plus tôt, nous vous annoncions que le coach espagnol avait validé un seul et unique renfort cet hiver, au milieu. Et celui-ci sera offensif : Rodrygo Goes, le Brésilien du Real Madrid.

Selon les informations de Fichajes, l’entraîneur du PSG voit en lui le joueur idéal pour sa rotation offensive et son système de jeu associatif. « Il apporte polyvalence, rigueur et stabilité, exactement ce dont notre groupe a besoin », confie une source proche du club.

Le PSG prend son temps avec Rodrygo

Le Brésilien est perçu comme un joueur plus stable émotionnellement que d’autres attaquants du Real Madrid, jugés trop individualistes pour s’intégrer parfaitement dans le projet du PSG. « Nous avons besoin de joueurs qui respectent le collectif et notre philosophie de jeu, pas de tensions médiatiques inutiles », souligne un proche de Luis Enrique.

Cette priorité traduit la volonté de l’Espagnol de bâtir un vestiaire soudé, où chaque recrue contribue au succès sportif sans créer de déséquilibres. Pour l’instant, le PSG attend le moment idéal pour lancer les négociations officielles, convaincu que le projet séduira Rodrygo.