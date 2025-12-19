À LA UNE DU 19 DéC 2025
ASSE : Kilmer Sports séduit par Luis Castro (ex FC Nantes) !

Par Laurent Hess - 19 Déc 2025, 17:40
Licencié par le FC Nantes, le technicien portugais Luis Castro plairait à l’ASSE, où la situation d’Eirik Horneland s’est fragilisée après une première partie de saison décevante…

Avec 77 buts encaissés en championnat la saison dernière, l’AS Saint-Étienne avait pris l’eau et elle l’a payé cash avec une relégation en Ligue 2. Mais ses investissements de cet été (25 M€ investis au Mercato) n’ont pas vraiment été couronnés de succès puisqu’avec 25 buts encaissés en 17 matchs, l’ASSE, meilleure attaque de L2, a la 3e plus mauvaise défense de son championnat. Seuls Amiens (26) et Guingamp (30) ont font pire lors de la première partie de saison.

Castro dans le viseur de l’ASSE selon L’Equipe

Toutefois, l’ASSE a bouclé la phase aller sur le podium de la Ligue 2, et Eirik Horneland continue de croire en sa bonne étoile. « Le club est dans un processus de transition. On essaye de bâtir beaucoup de choses tout en ayant des résultats. Ce club mérite le succès et je suis très confiant par rapport à notre réussite. C’est une question de temps», a confié le Norvégien ce vendredi en conférence de presse.

De son côté, Kilmer Sports reste muet à l’image d’Ivan Gazidis, pourtant présent samedi dernier à Geoffroy-Guichard pour assister au match nul contre Bastia (2-2). L’Equipe croit savoir qu’Horneland n’est pas menacé. Mais le même média révèle ce vendredi un intérêt de l’ASSE pour Luis Castro, récemment débarqué de son poste au FC Nantes. « Castro fait l’objet de sollicitations en D1 portugaise et au Brésil. Botafogo l’a notamment appelé, mais il n’ira pas là-bas. Selon nos informations, l’AS Saint-Étienne, 2e de Ligue 2, est également intéressée par le profil de l’entraîneur », vient de publier le média. Si l’information est avérée, Horneland pourrait donc jouer gros dimanche à Nice, en Coupe de France…

