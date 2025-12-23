À LA UNE DU 23 DéC 2025
OGC Nice Mercato : exit Wahi, Haise vise un ex buteur du PSG, du RC Lens et du Stade Rennais !

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 12:35
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si l’OGC Nice souhaitait recruter Elye Wahi (Francfort, 22 ans) en premier lieu au mercato hivernal, un autre dossier a pris de l’épaisseur en attaque. 

Le dossier Elye Wahi s’est nettement refroidi à l’OGC Nice. Si le jeune attaquant a des qualités, sa réputation d’enfant terrible et d’immaturité a fait réfléchir les dirigeants du club azuréen. Comme déjà expliqué hier, l’OGC Nice préfère jouer la prudence et tourner son regard vers d’autres options plus fiables. 

L’OGC Nice se toune vers Kalimuendo 

Selon Nice Matin, Florian Maurice et Franck Haise apprécient particulièrement Arnaud Kalimuendo. L’ancien buteur du PSG, du RC Lens et du Stade Rennais a déjà prouvé qu’il pouvait s’imposer dans des environnements exigeants. Le seul frein pour Nice reste son coût : évoluant actuellement en Angleterre, à Notthingham Forest, son salaire élevé pourrait compliquer l’opération.

Un bémol vient de son salaire à Forest 

Malgré ce frein, Haise et Maurice semblent convaincus que Kalimuendo correspond au profil recherché : un attaquant capable d’apporter immédiatement de la profondeur, de la vitesse et des buts à un OGC Nice ambitieux. L’hiver s’annonce stratégique pour le club azuréen, qui ne veut pas se tromper sur un recrutement offensif clé.

