Revue de presse : Wahi loin de Nice, Beye s’illustre encore au Stade Rennais, Sangaré (RC Lens) cartonne à la CAN !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : le FC Séville entre dans la danse pour Wahi

En instance de départ de Francfort cet hiver, Elye Wahi pourrait faire son retour en Ligue 1, l’OGC Nice cherchant à le recruter. Un accord aurait même déjà été trouvé entre le club azuréen et l’ancien Marseillais. Cependant, le Gym pourrait voir ses plans contrariés par un club européen : le FC Séville. Selon L’Équipe, le club andalou aurait formulé une offre de prêt à Francfort pour s’attacher les services du joueur de 22 ans. En quête aussi de renforts pour son entrejeu, le Gym aurait placé le nom de Marshall Munetsi sur sa liste. D’après L’Équipe, Franck Haise cherche à profiter de la situation délicate du joueur en Angleterre pour dynamiser son mercato hivernal.

FC Lorient : les Merlus veulent rapatrier Jubal (ex Auxerre) !

Alors que le mercato hivernal s’annonce peu mouvementé au Moustoir, le FC Lorient prépare quelques ajustements dans son secteur défensif. L’incertitude entourant l’avenir de Nathaniel Adjei et Isaak Touré pousse les Merlus à anticiper. C’est dans ce contexte que la direction lorientaise a déjà identifié plusieurs profils.

Selon le site Jeunes Footeux, l’un des joueurs ciblés est Jubal, l’ancien capitaine de l’AJ Auxerre. Le défenseur brésilien de 32 ans a rejoint librement le FK Krasnodar l’été dernier après cinq saisons passées en Bourgogne. Arrivé en Russie en juillet 2025, Jubal n’a disputé que 210 minutes de championnat depuis le début de saison avec Krasnodar. Le Brésilien se contente d’un rôle de remplaçant, n’ayant débuté qu’une seule rencontre en Premier League russe cette saison. Cette situation inconfortable pourrait faciliter son départ sous forme de prêt.

AS Monaco : c’est grave pour Minamino

Sorti sur civière lors du 32e de finale de Coupe de France face à l’AJ Auxerre dimanche, Takumi Minamino souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, comme annoncé par l’AS Monaco ce lundi. Il devrait manquer la fin de saison et la Coupe du monde avec le Japon.

RC Lens : Sangaré cartonne à la CAN !

Le Mali et la Zambie se sont neutralisés hier pour le deuxième match de la CAN 2025. Alors qu’ils avaient le match en main, les Maliens se sont fait rejoindre en fin de match par les Zambiens (1-1). Dominateurs tout au long de la partie, les hommes de Tom Saintfiet ont ouvert le score juste après l’heure de jeu grâce à un but de l’Auxerrois Lassina Sinayoko (61e). Mais dans le temps additionnel, Patson Daka a permis à la Zambie d’arracher l’égalisation (90+2), privant le Mali d’une victoire qu’il lui tendait les bras.

👏 @hmzrhmn : "Je n'ai pas eu la chance de commenter Sangaré et de le voir du stade avec Lens. Cette fois, j'ai pu le voir, et j'ai été bluffé." pic.twitter.com/GYglSOa5ST — After Foot RMC (@AfterRMC) December 22, 2025

En plus de Sinayoko, un autre joueur de Ligue 1 a brillé lors de cette rencontre. Il s’agit du milieu de terrain du RC Lens, Mamadou Sangaré. Impérial dans les duels et inspiré par ses dribbles, le Lensois éclaboussé le match de son talent. « Je n’ai pas eu la chance de commenter Sangaré et de le voir du stade avec Lens. Cette fois, j’ai pu le voir, et j’ai été bluffé », a confirmé le consultant Hamza Rahmani sur les ondes de RMC Sport. Prometteur.

Stade Rennais : Beye très classe en Coupe de France

Large vainqueur (3-0) de son 32e de finale de Coupe de France, le Stade Rennais a gagné le respect de l’entraîneur des Sables, Julien Fradet. « Habib Beye est un entraîneur et Rennes un club qui ont la classe. On a été accueillis dans d’excellentes conditions. Il nous a étudié et m’a dit de continuer dans notre projet de jeu », a-t-il confié à Ouest-France.