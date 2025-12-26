RC Lens : Oughourlian a lâché un petit tacle caché au PSG et à l’OM

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

À la trêve de Noël, le RC Lens occupe la tête de la Ligue 1 et s’impose comme la sensation du championnat. Pourtant, le club nordiste ne brille pas par l’accumulation de superstars, mais par la force d’un modèle assumé. Joseph Oughourlian, présent au club depuis 2016 et président des Sang et Or depuis 2017, incarne ce renouveau.

Oughourlian, une petite pique au PSG et à l’OM ?

Président au tempérament posé, Joseph Oughourlian n’a jamais fait mystère de la réalité économique qui encadre ses choix. Le dirigeant évoque avec lucidité la nécessité de vendre des joueurs lors des mercatos passés, fidèle à une gestion rigoureuse, parfois jugée fragile.

« Nous avons vendu beaucoup de joueurs ces dernières années. Notre modèle peut fonctionner, bien qu’il demeure fragile. J’essaie d’apporter une connaissance financière, une rigueur dans les processus pour ne pas commettre les erreurs que beaucoup de gens font dans le football… Je sais que je n’ai pas les moyens d’acheter les plus grandes stars » résume Oughourlian pour le journal L’Orient-Le Jour, soulignant la transparence financière qui tranche avec certains modèles rivaux, moins soucieux de l’équilibre budgétaire.

À travers cette phrase, on peut penser qu’Oughourlian vise des clubs comme le PSG et l’OM, dont les résultats nets étaient chiffrés respectivement à – 60,340 M€ et – 39,084 M€ lors de la saison 2023-2024. La recette lensoise est simple : vendre intelligemment, investir dans des joueurs compatibles avec le projet collectif, refuser les salaires mirobolants et garantir la viabilité du club à moyen terme.

Avec un effectif bien huilé et organisé autour de son collectif, Lens pointe en tête après seize journées, loin devant des adversaires souvent plus dépensiers.

Une identité forte, moteur du collectif sang et or

Ce choix n’est pas le fruit du hasard. À Bollaert, l’ADN du club reste indissociable de ses racines minières. Pour Oughourlian, « Lens a une identité très forte, marquée par son histoire minière », évoquant la solidarité et la fierté populaire qui animent supporters et joueurs depuis toujours.

Ici, l’étoile, c’est l’équipe : les individualités brillent au service du collectif, rappelant la devise partagée dans les travées : la star doit rester l’équipe et le collectif. Un modèle qui suscite autant d’admiration que de débats alors que le club tutoie les sommets et rêve d’Europe, porté par un effectif très rapidement adopté par les fans.

Supporters partagés : stabilité ou renforcements lors du mercato ?

Dans la communauté sang et or, le débat fait rage alors que l’hiver approche. Certains fidèles saluent la cohérence de ce projet et le maintien de valeurs chères au club :

« Depuis l’arrivée de Joseph, la maison lensoise tourne bien, les valeurs sont restées intactes : on n’a pas de vedettes mais des joueurs de qualité et des entraîneurs reconnus », confie un supporter.

Mais la réussite actuelle nourrit aussi une attente grandissante. Plusieurs supporters appellent à limiter les ventes chaque été et à stabiliser l’effectif :

« Attention quand même à ne pas refaire les mêmes erreurs, à savoir revendre chaque année les meilleurs joueurs et rebâtir à chaque fois une équipe. Mine de rien, cela coûte pas mal d’argent.. ».

« Si Lens veut jouer la Ligue des Champions, il faudra y mettre les moyens ! »

La question des salaires et des contrats longue durée divise encore plus : quelles marges restent pour attirer ou sécuriser des cadres sans déséquilibrer la maison rouge et or ?

Quoi qu’il advienne lors de la deuxième partie de saison, l’expérience de Joseph Oughourlian et la ferveur du public lensois laissent présager un hiver animé… mais un printemps peut-être exceptionnel.