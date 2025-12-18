Si le RC Lens est leader de la Ligue 1, il le doit à une stratégie savamment pensée par son propriétaire Joseph Oughourlian avec une recrue décisive.

Joseph Oughourlian a eu le nez creux en nommant Benjamin Parrot au poste de directeur général au RC Lens. À 40 ans, celui-ci a gravi les échelons à vitesse grand V, de ses études au Celsa à la direction générale du Stade de Reims, avant de rejoindre l’Artois. L’intéressé a déjà montré son talent en redressant l’image du club marnais pendant six ans, avec des initiatives originales comme le clip de la montée en 2018. Son passage au RC Lens, entamé en 2021 comme directeur communication et marketing, puis directeur de la marque et des revenus, et enfin directeur général en mai 2024, a été ponctué de décisions stratégiques cruciales. « Quand l’occasion s’est présentée à nouveau en mai, il l’a saisie », explique dans L’Équipe Oughourlian, admiratif de son efficacité sur des dossiers majeurs comme le rachat du stade Bollaert-Delelis et le partenariat maillot Adidas à partir de 2026-2027.

Oughourlian admire Parrot

Le style Parrot ? Une intelligence froide et méthodique, qui évite les conflits inutiles mais sait imposer sa vision. « Il n’aime pas trop les conflits et préfère les éviter, soit par anticipation, soit par calcul », note un connaisseur du contexte lensois. Fabrice Harvey, directeur commercial du Stade de Reims, ajoute : « Il arrive toujours à retourner les situations pour que ça se passe tout naturellement, dans son sens. Je ne l’ai jamais vu s’énerver, sauf sur un terrain parce qu’il perd souvent. »

Plusieurs dossiers gérés de main de maître au RC Lens

Aujourd’hui, le RC Lens trône en tête de Ligue 1 et beaucoup attribuent cette réussite à la symbiose entre Oughourlian et Parrot. La prolongation de Seko Fofana, la réorganisation de l’effectif et la stabilité financière sont autant de preuves que le club a trouvé la recrue parfaite pour défier le PSG et viser le sacre. Les supporters des Sang et Or en rêvent.