À LA UNE DU 26 DéC 2025
[12:45]OM Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales pour Marseille
[12:12]RC Lens Mercato : les premiers mots d’Haïdara après sa signature
[11:39]Revue de presse : un Rennais visé par le Real Madrid, tensions chez un concurrent de l’ASSE
[11:07]ASSE Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Stassin !
[10:40]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato : Marseille prend les devants pour Gessime Yassine
[10:14]Stade Rennais : les pistes de Rennes pour le mercato hivernal
[09:47]Revue de presse espagnole : une recrue en approche au Barça, le Real Madrid tient son premier renfort de l’été
[09:19]OM Mercato : Greenwood vers un départ, Longoria et Benatia fixent un prix fou
[08:52]ASSE Mercato : la première signature de l’hiver est connue !
[08:25]FC Nantes Mercato : la priorité des Kita après Machado et Cabella a fuité !
ASSE Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Stassin !

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 11:07
Lucas Stassin (ASSE)

Le Paris FC se serait définitivement retiré du dossier Lucas Stassin (ASSE).

Malgré les envies de départ du joueur, l’AS Saint-Étienne n’a pas voulu vendre Lucas Stassin lors du dernier mercato estival. Une décision que Kilmer Sports pourrait regretter puisque l’attaquant belge connaît une saison plutôt compliquée avec seulement 4 buts inscrits en 13 matchs disputés toutes compétitions confondues. Que ce soit cet hiver ou l’été prochain, les offres pour Lucas Stassin risquent donc d’être bien inférieures à celles reçues l’été dernier.

Le Paris FC jette l’éponge pour Stassin

Très intéressé par Lucas Stassin l’été dernier, le Paris FC avait soumis une offre pour le joueur stéphanois. Une proposition refusée par la direction de l’ASSE, qui réclamait 35 millions d’euros plus 7 millions de bonus pour son buteur.

Si l’intérêt du PFC pour le Belge semblait initialement toujours d’actualité, ce serait plus le cas. Selon les informations du compte X Pilou ASSE, le club francilien aurait décidé de ne plus faire d’offre pour l’avant-centre des Verts et se retirerait donc du dossier.

