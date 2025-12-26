Un ancien de l’ASSE et du RC Lens au cœur d’un gros scandale en plein match

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Scène totalement inattendue lors de la 18e journée de Kategoria Superiore, le championnat albanais : le gardien français de Bylis, Jérémy Vachoux, passé par la formation de l’ASSE et ancien joueur du RC Lens (70 matchs), a brusquement quitté la pelouse à la 42e minute face à Vora, alors que son équipe était menée 2-0. Ce geste rare et spectaculaire a immédiatement suscité une onde de choc dans le stade.

Jérémy Vachoux lève le camp à la 42e minute

À quelques minutes de la pause, la tension est montée d’un cran pour Bylis, déjà en difficulté au score. Sans prévenir, Vachoux a manifesté sa contestation en retirant son maillot, forçant l’arbitre Ermir Çelaj à brandir un carton jaune contre le portier français de 31 ans. Un départ théâtral qui n’a pas manqué de surprendre partenaires, public et staff, ce type d’incident étant exceptionnel, surtout à ce niveau de compétition.

Un soupçon de match truqué

Pris de court, le jeune gardien Renato Beqaj a été propulsé dans la surface sans échauffement, un baptême du feu inattendu pour ses 19 ans et seulement quelques minutes au compteur cette saison. Les regards se sont ensuite tournés vers l’entraîneur Mirel Josa, qui a tenté de calmer le jeu en attribuant la sortie de Vachoux à une blessure, évoquant la nécessité d’évaluer son état à la pause. Malgré sa volonté de dédramatiser, le malaise était palpable, et le geste de protestation du Français reste présent dans tous les esprits.

Sur les réseaux, l’explication est autre. En effet, certains évoquent de la frustration liée à des matchs truqués, mais la version officielle est donc différente.

Un revers cinglant pour Bylis et le classement bouleversé

La suite du match a tourné à la correction pour Bylis, largué 4-1 au coup de sifflet final. Ce lourd revers a des conséquences directes au classement : Bylisi recule à la huitième place avec 18 points, tandis que Vora profite de ce succès pour s’installer un cran au-dessus (19 points). L’absence de Vachoux, habituellement incontournable dans les cages, pourrait pousser davantage le club dans l’incertitude, tant sur le plan sportif que mental dans les prochaines semaines.