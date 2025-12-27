À LA UNE DU 27 DéC 2025
RC Lens : Will Still rend hommage à Jean-Louis Gasset avec un souvenir mémorable

Par William Tertrin - 27 Déc 2025, 07:13
La légende de Jean-Louis Gasset s’est enrichie d’une scène culte, immortalisée par Will Still : une expulsion partagée lors de la dernière confrontation entre les deux techniciens, et un clin d’œil touchant après la disparition de l’ancien entraîneur montpelliérain.

Un match sous tension, une expulsion improbable

Souvenez-vous, c’était déjà il y a plusieurs mois, le 31 janvier 2025 exactement. Montpellier-Lens (0-2) offrait une belle affiche, mais la soirée avait basculé dans l’inattendu dès la 30e minute. Alors que Goduine Koyalipou pensait relancer la partie avec un but litigieux, la VAR intervenait : soupçon de faute dans la surface, arbitrage sous pression. Littéralement électrisés par l’enjeu, les deux bancs dérapaient. Will Still et Jean-Louis Gasset surgissaient auprès de l’arbitre Bastien Dechepy. Les débats s’enflammaient, le ton montait.

La double exclusion qui a fait sourire la Ligue 1

L’arbitre, désabusé, faisait le choix de sortir le carton rouge pour les deux coaches, expulsés ensemble sous les yeux interloqués du stade. Sur la route des vestiaires, loin des tensions, Still et Gasset se sont salués, et avaient échangé un sourire complice avant de se prendre dans les bras. Un moment lunaire, surréaliste, capté par les caméras et assez culte.

Ce vendredi 26 décembre, après la triste nouvelle du décès de Jean-Louis Gasset, Will Still a partagé en story un souvenir fort : cette fameuse expulsion commune, commentée par ces mots pleins de tendresse – « à notre carton rouge lunaire ». Un hommage unique, teinté d’amitié, qui immortalise l’esprit de la Ligue 1 et la stature de Gasset sur le banc comme dans le cœur de ses pairs.

