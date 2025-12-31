ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il foncer sur Franck Haise pour remplacer Horneland ?

Franck Haise est libre depuis son départ de l’OGC Nice hier. L’ancien lensois ferait-il un bon coach pour l’ASSE, où la situation d’Eirik Horneland s’est fragilisée ? C’est notre débat…

« Une option intéressante »

« J’ai du mal à critiquer Eirik Horneland parce que je l’aime bien. Depuis son arrivée, je le trouve sympa et j’ai envie de croire en lui, en sa philosophie. Mais j’ai quand même des yeux. Et depuis que le Norvégien est là, quand je regarde l’ASSE jouer, souvent, ça pique ! Et ça pique encore cette saison, à part deux-trois matches. Les Verts devaient écraser la L2 vu leur budget mais ce n’est pas le cas. Horneland n’est pas le seul responsable, il y a aussi Kilmer Sports et sa stratégie, ses choix de recrues, mais quand même… Défensivement, ce n’est pas possible de prendre autant de buts et d’avoir la 16e défense de L2 à la mi-saison. Horneland ne trouve pas la parade, son équipe est toujours aussi déséquilibrée et il ne remet jamais en question ses options. L’ASSE était programmée selon lui pour carburer plein pot à partir d’octobre, et c’est justement là qu’elle a commencé à flancher, en terminant par un piètre match nul face à Bastia (2-2), en perdant 5 de ses 10 derniers matchs.

Non, honnêtement, il y a de quoi se poser des questions sur Horneland. Le constat, c’est qu’avec lui, l’équipe ne progresse pas, que les joueurs ne progressent pas et qu’il ne tire pas le meilleur de son effectif. Et maintenant que Franck Haise est libre, oui, je pense qu’il y a une réflexion à avoir. Haise connait la L2, il avait fait remonter le RC Lens avant de l’emmener en Ligue des champions. Son expérience à Nice s’est moins bien passée mais il avait quand même qualifié le Gym en Ligue Europa la saison passée. La question que j’ai envie de poser c’est : l’ASSE aurait-elle plus de chances de remonter en Ligue 1 avec Horneland sur le banc pour cette fin de saison ou avec Haise ? Et c’est peut-être celle que KSV devrait aussi se poser, quitte à se désavouer… »

Laurent HESS

« Haise pourrait enfin faire décoller le projet Kilmer »

« Franck Haise serait une option crédible et solide pour reprendre le banc de l’ASSE. Libre après son départ de l’OGC Nice, l’ancien entraîneur du RC Lens a déjà prouvé dans le passé qu’il pouvait construire une équipe compétitive sans disposer de stars ni de moyens XXL. En Artois et même à l’OGC Nice, la saison dernière, il a su développer un vrai plan de jeu, axé sur l’efficacité collective, la discipline tactique et la progression individuelle de ses joueurs. Des qualités qui correspondent parfaitement au contexte actuel de l’ASSE. De plus, Haise est passé par la case formation à La Gaillette, ce qui ferait le plus grand bien au développement et l’exposition du club forézien, dans la droite lignée de la stratégie de Kilmer Sports Ventures.

Haise possède l’expérience nécessaire pour faire grandir un effectif jeune et peu connu, exactement ce dont l’ASSE a besoin cet hiver : un coach capable de tirer le meilleur de chaque joueur, de structurer le jeu malgré les limites du groupe et de créer une identité d’équipe forte. Son profil colle enfin avec la culture stéphanoise : se baser sur humilité, travailler avec sérieux, construire patiemment et remettre le collectif avant les individualités. Pour un club en reconstruction, en quête de stabilité et d’identité comme l’ASSE, je trouve qu’Haise correspond mieux au profil d’Erik Horneland, arrivé il y a un an avec des motifs d’espoir aujourd’hui évanouis. »

Bastien AUBERT