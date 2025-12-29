ASSE : Bafé Gomis glisse un précieux conseil Mercato aux Verts

Bafé Gomis a donné son envie sur la saison de l’ASSE et sur le Mercato à venir. L’ancien attaquant des Verts milite pour le maintien, d’Eirik Horneland et pour des renforts bien ciblés…

Retiré des terrains depuis un an après une longue et belle carrière riche de 361 buts inscrits chez les pros, Bafé Gomis (40 ans) garde un attachement particulier à l’ASSE, son club formateur. Le Varois était encore présent à « Sainté » en décembre pour distribuer des repas aux démunis, une initiative qu’il mène depuis maintenant six ans. Consultant pour DAZN la saison passée, l’ancien attaquant se consacre désormais à 100% à sa reconversion et son projet d’intégrer prochainement l’équipe dirigeante d’un club. Après avoir obtenu son certificat UEFA en gestion du football, il vient de valider une certification Elite Scout et poursuit son apprentissage en agrandissant son réseau. Bafé Gomis donne son avis sur les Verts dans la dernière édition du Progrès .

Gomis pense que l’ASSE a besoin de plus d’expérience

« L’équipe est dans le coup pour la montée même si elle perd parfois des points, à l’image du nul contre Bastia que je n’ai pas digéré, estime Gomis. On jugera Horneland sur la montée. S’il n’y a pas d’accession en Ligue 1, ça sera un mauvais choix. S’ils montent, ce sera un bon entraîneur. Je crois néanmoins que l’ASSE a besoin de stabilité. Il faut lui laisser le temps d’apporter sa patte. La Ligue 2 n’est pas un championnat facile. Certes, les Verts soufflent un peu le chaud et le froid. Ils sont capables de marquer trois buts à Troyes puis de faire le nul contre Bastia. Ça montre que cette équipe a des qualités mais à elle de trouver la régularité qui fait la différence entre une formation de haut niveau et les autres. » Et à lui d’ajouter… « Il faudrait être plus solide défensivement les trouve un peu fébriles. Il faudra sans doute quelques réajustements au mercato. Loïc se chargera de trouver un bon joueur avec un profil d’expérience qui correspond à la Ligue 2. On sait bien que le champion de Ligue 2 a toujours ou presque la meilleure défense. » Or, l’ASSE n’a pour l’heure que la 16e défense de L2…