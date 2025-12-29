ASSE : du renfort pour Horneland à la reprise de l’entraînement !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’ASSE a repris l’entraînement ce lundi et une recrue estivale a effectué son retour avec le groupe…

L’ASSE a terminé l’année 2025 sur 5 défaites lors des 10 dernières journées de Ligue 2, un rythme peu en rapport avec ses ambitions de remonter en Ligue, et sur une élimination en Coupe de France face à Nice (1-2), à l’Allianz Riviera, face à des Aiglons privés de 13 joueurs et qui restaient sur une série de 9 matchs consécutifs perdus. Pas glorieux.

Lamba opérationnel

Après huit jours de vacances, l’ASSE a repris le chemin de L’Etrat ce lundi et la bonne nouvelle est venue de l’infirmerie. Celle-ci, bien remplie, se vide petit à petit. Irvin Cardona, Josh Duffus et Aïmen Moueffek étaient là, tout comme Joao Ferreira, Ebenezer Annan mais aussi Chico Lamba. Absent depuis trois mois, le défenseur central portugais a participé à la séance avec le groupe. Il continue de se rapprocher d’un retour après avoir été opéré des adducteurs au début du mois d’octobre. Un retour bienvenu pour l’actuel 16e défense de Ligue 2. Une défense qui a commencé à flancher quand Lamba a rejoint l’infirmerie. Reste à savoir s’il retrouvera la compétition dès ce week-end au Mans, à égalité avec l’ASSE à la 3e place du classement…