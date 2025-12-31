RC Lens Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales après Haïdara

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

ChatGPT nous a donné ses recrues hivernales idéales pour le RC Lens.

Après s’être offert Amadou Haïdara en provenance du RB Leipzig, le RC Lens pourrait encore recruter cet hiver, et notamment aux postes de défenseur central et piston gauche. Nous avons demandé à ChatGPT quelles seraient, selon lui, les recrues idéales pour le RC Lens lors de ce mercato hivernal. Voici sa réponse :

Becir Omeragic (défenseur central, Montpellier)

Becir Omeragic serait une recrue idéale pour Lens car il correspond parfaitement au profil de défenseur agressif et intelligent recherché par le club. À l’aise dans une défense à trois ou à quatre, il est solide dans les duels et propre à la relance. Son jeune âge lui permettrait de progresser dans le système lensois tout en apportant une vraie solution de rotation. Enfin, son expérience en Ligue 1 avec Montpellier facilite une adaptation immédiate.

Bradley Locko (piston gauche, Stade Brestois)

Bradley Locko serait un excellent renfort grâce à son gros volume de jeu et sa vitesse, essentiels pour le rôle de piston à Lens. Très actif offensivement, il colle bien au jeu intense et vertical prôné par le club. Défensivement, il progresse constamment et peut rapidement franchir un cap dans un cadre structuré. En plus, il apporterait de la concurrence et de la profondeur sur le côté gauche sans déséquilibrer l’effectif.