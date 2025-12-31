À LA UNE DU 31 DéC 2025
ASSE Mercato : Kilmer Sports a tenté un défenseur central international !

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 17:00
Becir Omeregic (Montpellier HSC)
L’été dernier, l’ASSE aurait tenté de s’attacher les services de Becir Omeragic (Montpellier HSC).

À la recherche de renforts en défense centrale lors du dernier mercato estival, l’AS Saint-Étienne avait choisi de lever l’option d’achat incluse dans le prêt de Maxime Bernauer et a recruté Chico Lamba en provenance d’Arouca. Le club forézien avait étudié d’autres profils pour se renforcer dans ce secteur.

Omeragic intéressait l’ASSE

Comme révélé ce mardi soir par Mohamed Toubache-Ter lors d’un space sur X, l’ASSE était notamment intéressé par le défenseur central de Montpellier, Becir Omeragic, qui sortait d’une belle saison en Ligue 1 avec le club héraultais. Mais cette piste avait finalement été abandonnée par les dirigeants stéphanois.

Reste à savoir si les Verts, dont les difficultés défensives persistent, pourraient réactiver ce dossier et revenir à la charge dès le mercato hivernal pour tenter de recruter l’international suisse.

