À LA UNE DU 2 JAN 2026
[15:00]ASSE : Horneland annonce ses objectifs pour le Mercato !
[14:30]OM Mercato : Benatia anticipe déjà l’après Balerdi… direction l’Italie
[14:00]OL Mercato : Malick Fofana sur le départ, son remplaçant déjà identifié !  
[13:30]FC Barcelone Mercato : Yamal accélère un départ, l’OM dans la boucle ?
[13:03]ASSE : Horneland annonce un gros coup dur au Mans ! 
[12:56]Stade Rennais : du beau monde avant le LOSC, un Rennais frappe fort avec Beye !
[12:45]PSG, FC Barcelone : la petite phrase qui en dit long sur l’avenir de Luis Enrique 
[12:31]FC Barcelone Mercato : Wahi et l’OGC Nice torpillent l’après Lewandowski ! 
[12:22]OL : pluie de bonnes nouvelles avant Monaco ! 
[12:16]OM Mercato – INFO BUT! : un cador de Ligue 1 drague Robinio Vaz mais…
ASSE : Horneland annonce un gros coup dur au Mans ! 

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 13:03
Eirik Horneland (ASSE)
Avant le déplacement des Verts au Mans pour la 18e journée de Ligue 2, Eirik Horneland a livré un état des lieux précis à l’ASSE en conférence de presse. 

Si l’infirmerie commence enfin à se vider, l’ASSE devra encore composer avec plusieurs absences et incertitudes importantes au Mans (samedi, 20h). Ce vendredi midi en conférence de presse, Eirik Horneland a tenu à clarifier la situation de son groupe avant un déplacement toujours délicat dans la Sarthe. Le technicien norvégien l’a confirmé, tout le monde n’est pas encore prêt, mais les signaux sont globalement positifs du côté de l’ASSE. 

Bernauer se plaint de son genou 

« Jaber et Boakye sont suspendus pour ce match », a-t-il d’abord rappelé, confirmant deux forfaits certains liés à l’accumulation de cartons jaunes. La défense de l’ASSE reste également un point de vigilance. Déjà touché depuis plusieurs semaines, Maxime Bernauer ne sera pas du voyage. Horneland a expliqué la situation sans détour : « Bernauer s’est plaint de son genou après le match de Nice, c’est toujours le même genou qui est touché, on regarde ce que l’on peut faire le concernant. » Une gêne persistante depuis la rencontre face au Red Star en novembre, qui contraint une nouvelle fois le staff à la prudence. Plus largement, plusieurs joueurs de l’ASSE sont encore jugés trop justes pour prétendre à une place dans le groupe. « Ferreira, Annan et Duffus sont encore justes », a précisé l’entraîneur stéphanois, laissant entendre que les retours se feront de manière progressive, sans précipitation.

Des renforts attendus ?

En revanche, Horneland a aussi laissé filtrer quelques notes positives. « Moueffek et Lamba sont de potentiels candidats au groupe », a-t-il indiqué, ouvrant la porte à de premières réintégrations. Autre bonne nouvelle, Djylian N’Guessan est pleinement opérationnel. « Djylian N’Guessan est prêt », a confirmé le coach, qui pourrait s’appuyer sur sa fraîcheur et son énergie. Entre suspensions, forfaits et retours espérés, l’ASSE avance encore avec précaution. Mais le discours d’Horneland traduit une tendance claire : les Verts retrouvent peu à peu des solutions en 2026.

ASSELe Mans FC

