À LA UNE DU 2 JAN 2026
[19:50]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Toulouse
[19:42]Stade Rennais Mercato : le conseil en or de Beye au PSG et au Real Madrid pour s’offrir Jacquet
[19:13]FC Nantes Mercato : les Kita veulent un ancien du Stade Rennais qui cartonne en Ligue 1
[19:03]PSG Mercato : Luis Enrique a réglé le gros casse-tête de janvier
[18:30]FC Barcelone : Flick met la pression pour le mercato et confirme la nouvelle pour Yamal
[18:13]ASSE : toujours des absents mais trois gros retours dans le groupe face au Mans
[17:56]RC Lens Mercato : un dossier délicat de l’hiver vient d’être tranché
[17:38]Stade Rennais Mercato : Beye lâche la priorité de l’hiver et tranche pour un cadre
[17:16]OM : Rosenior file à Chelsea, il a rassuré tout Marseille pour De Zerbi !
[16:52]OL Mercato : Fonseca contredit ses dirigeants, un dossier brûlant déjà acté ?
ASSE : toujours des absents mais trois gros retours dans le groupe face au Mans

Par William Tertrin - 2 Jan 2026, 18:13
Le groupe de l’ASSE pour se déplacer au Mans ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Mans Football Club pour la 18e journée de Ligue 2. À part les absences de Jaber, Boakye, Annan, Ferreira, Duffus et Bernauer, Eirik Horneland va tout de même compter sur des bonnes nouvelles, ce dont il n’avait plus trop l’habitude ces dernières semaines. En effet, Cardona, Moueffek, mais aussi et surtout Lamba (qui n’a plus joué depuis le 4 octobre), sont de retour. Un moindre mal pour ce déplacement périlleux pour le retour de la L2.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Appiah, Lamba, Nadé, Pedro, Stojkovic – Eymard, Gadegbeku, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Cardona, Davitashvili, El Jamali, N’Guessan, Old, Stassin.

