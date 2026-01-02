ASSE : toujours des absents mais trois gros retours dans le groupe face au Mans

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le groupe de l’ASSE pour se déplacer au Mans ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Mans Football Club pour la 18e journée de Ligue 2. À part les absences de Jaber, Boakye, Annan, Ferreira, Duffus et Bernauer, Eirik Horneland va tout de même compter sur des bonnes nouvelles, ce dont il n’avait plus trop l’habitude ces dernières semaines. En effet, Cardona, Moueffek, mais aussi et surtout Lamba (qui n’a plus joué depuis le 4 octobre), sont de retour. Un moindre mal pour ce déplacement périlleux pour le retour de la L2.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Appiah, Lamba, Nadé, Pedro, Stojkovic – Eymard, Gadegbeku, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Cardona, Davitashvili, El Jamali, N’Guessan, Old, Stassin.