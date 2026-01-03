ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Le Mans

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face au Mans.

Ce samedi, pour lancer l’année 2026 avec la 18e journée de Ligue 2, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Mans. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Eirik Horneland. Coup d’envoi à 20h au stade Marie-Marvingt.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Appiah, Pedro, Nadé, Old – Tardieu, Eymard, Miladinovic – El Jamali, Stassin, Davitashvili.