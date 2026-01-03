À LA UNE DU 3 JAN 2026
[19:52]FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour le derby contre l’Espanyol
[19:42]PSG : Sergio Ramos a failli faire son retour à Paris lors du mercato d’hiver !
[19:23]CAN 2025 : un ancien de l’OM a sauvé le Sénégal face au Soudan
[19:11]AS Monaco – OL (1-3) : Lyon se rapproche du top 4 et met une grosse pression à l’OM !
[19:02]ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Le Mans
[18:48]FC Nantes : Kantari a tranché et va se servir de l’OM pour faire tomber des têtes !
[18:34]Real Madrid : Xabi Alonso au bord de l’implosion… à cause de Mbappé ?
[17:59]OM Mercato : Vaz pose un gros ultimatum qui pourrait dépouiller Marseille !
[17:30]FC Nantes Mercato : les Kita reçoivent une réponse pour Del Castillo… et se font ridiculiser
[17:12]ASSE Mercato : un nouveau club a jeté son dévolu sur Lucas Stassin
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Le Mans

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 19:02
Eirik Horneland (ASSE)
Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face au Mans.

Ce samedi, pour lancer l’année 2026 avec la 18e journée de Ligue 2, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Mans. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Eirik Horneland. Coup d’envoi à 20h au stade Marie-Marvingt.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Appiah, Pedro, Nadé, Old – Tardieu, Eymard, Miladinovic – El Jamali, Stassin, Davitashvili.

