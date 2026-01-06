ASSE : grosse inquiétude pour un cadre d’Horneland 

L’état du genou de Maxime Bernauer intrigue à l’ASSE…

Après leur match nul au Mans (0-0) samedi soir, les Verts ont repris l’entraînement ce mardi matin sous un froid de canard. Présent sur le site de la plaine de jeu du Centre sportif Robert-Herbin, à L’Etrat, le site Evect indique que la séance a été écourtée à cause du gel et qu’elle s’est terminée par un travail en salle pour plusieurs joueurs (Augustine Boakye, Strahinja Stojkovic, Lassana Traoré et Luan Gadegbeku) et que certains sont même uniquement restés à l’intérieur (Zuriko Davitashvili, Joshua Duffus et João Ferreira).

Bernauer vers l’opération ?



Ebenezer Annan a quant à lui eu droit à un travail spécifique mais il devrait pouvoir postuler à une place avec le groupe pour la réception de Clermont en Ligue 2 le 17 janvier prochain. En revanche, pas de Maxime Bernauer ce matin. Forfait le week-end dernier pour des douleurs au genou, le défenseur a du mal à quitter l’infirmerie. Et son état inquiète. Lors de sa conférence de presse, la veille du déplacement au Mans, Eirik Horneland avait indiqué que Bernauer souffrait du genou et que ses douleurs étaient localisés sur le même genou depuis quelque temps déjà. « On va voir avec le staff médical ce qu’il convient de faire », avait glissé le Norvégien. Des propos qui peuvent laisser redouter une opération ou une absence longue durée. A noter que Ben Old et Lucas Stassin ont eu du rab ce matin. « Le premier a travaillé ses centres côté gauche et ses corners rentrants à droite, tandis que le second finissait les actions devant le but », indique Evect.