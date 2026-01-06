À LA UNE DU 6 JAN 2026
[19:40]CAN : Boulbina délivre l’Algérie, les Fennecs prennent le quart !
[19:30]FC Barcelone Mercato : le retour de Cancelo pourrait provoquer un départ retentissant ! 
[19:00]FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Samuel Gigot !
[18:30]ASSE : grosse inquiétude pour un cadre d’Horneland 
[18:00]RC Strasbourg : Pierre Ménès clarifie l’avenir de Marc Keller et envoie un message aux « abrutis » qui demandent son départ
[17:30]OM : De Zerbi sonne l’alerte avant de défier le PSG, 4 leaders sous pression !
[17:00]Real Madrid Mercato : Cristiano Ronaldo veut jouer un mauvais tour à Xabi Alonso !
[16:30]RC Strasbourg Mercato : la nomination de Liam Rosenior déclenche la colère des supporters de Chelsea
[16:00]ASSE : la montée en Ligue 1 peut-elle échapper aux Verts ?
[15:30]FC Nantes, OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir d’El Kaabi ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : grosse inquiétude pour un cadre d’Horneland 

Par Laurent Hess - 6 Jan 2026, 18:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’état du genou de Maxime Bernauer intrigue à l’ASSE…

Après leur match nul au Mans (0-0) samedi soir, les Verts ont repris l’entraînement ce mardi matin sous un froid de canard. Présent sur le site de la plaine de jeu du Centre sportif Robert-Herbin, à L’Etrat, le site Evect indique que la séance a été écourtée à cause du gel et qu’elle s’est terminée par un travail en salle pour plusieurs joueurs (Augustine Boakye, Strahinja Stojkovic, Lassana Traoré et Luan Gadegbeku) et que certains sont même uniquement restés à l’intérieur (Zuriko Davitashvili, Joshua Duffus et João Ferreira).

Bernauer vers l’opération ?


Ebenezer Annan a quant à lui eu droit à un travail spécifique mais il devrait pouvoir postuler à une place avec le groupe pour la réception de Clermont en Ligue 2 le 17 janvier prochain. En revanche, pas de Maxime Bernauer ce matin. Forfait le week-end dernier pour des douleurs au genou, le défenseur a du mal à quitter l’infirmerie. Et son état inquiète. Lors de sa conférence de presse, la veille du déplacement au Mans, Eirik Horneland avait indiqué que Bernauer souffrait du genou et que ses douleurs étaient localisés sur le même genou depuis quelque temps déjà. « On va voir avec le staff médical ce qu’il convient de faire », avait glissé le Norvégien. Des propos qui peuvent laisser redouter une opération ou une absence longue durée. A noter que Ben Old et Lucas Stassin ont eu du rab ce matin. « Le premier a travaillé ses centres côté gauche et ses corners rentrants à droite, tandis que le second finissait les actions devant le but », indique Evect.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot