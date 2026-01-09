RC Lens : deux surprises dans le groupe de Sage pour affronter Sochaux

Le groupe du RC Lens pour affronter le FC Sochaux-Montbéliard.
Ce samedi à 21h, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Sochaux pour les 16es de finale de la Coupe de France. Sans Gradit, Chavez (blessés), Sangaré et Haidara (CAN), le coach lensois a convoqué un groupe avec quelques surprises. En effet, Anthony Bermont n’est pas présent, au contraire du polyvalent Erawan Garnier, arrivé de l’OL en octobre dernier, qui fait sa grande première. De son côté, Ruben Aguilar fait son retour de blessure, tandis que Kyllian Antonio a joué avec le groupe élite ce vendredi en amical face au Club Bruges (victoire 7-5).
Le groupe du RC Lens
Gurtner, Delplace, Risser – Aguilar, Celik, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou – Bulatovic, Sylla, Thomasson, Garnier – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.
