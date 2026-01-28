ASSE : Montanier, un bon choix pour remplacer Horneland ?

Philippe Montanier apparaît ce mercredi comme le favori pour remplacer Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE. Serait-ce un bon choix pour les Verts ? C’est notre débat…

Son passé parle pour lui

« Philippe Montanier semble en pole pour remplacer Eirik Horneland et cela ne me surprend pas vraiment. C’est un proche de Jean-François Soucasse, qui l’avait connu à Toulouse. J’avoue que les profils de Will Still ou Franck Haise m’enthousiasment davantage, mais Montanier (61 ans) est un coach d’expérience, rodé à la L1 et à la L2. Et son palmarès parle pour lui. A peu près partout où il est passé, l’ancien gardien de but a eu de bons résultats.

Cela a été le cas à Boulogne-sur-Mer, à Valenciennes et à Toulouse avec qui il avait remporté la Coupe de France, mais aussi à la Real Sociedad qu’il avait qualifiée pour la Ligue des champions. Sans oublier Lens, qu’il avait contribué à ramener en Ligue 1. Montanier n’a plus coaché depuis 2023 et son renvoi du Téfécé, ce n’est peut-être pas le choix le plus « sexy », mais on parle d’un coach d’expérience, qui a aussi pour lui de bien maitriser l’anglais, un critère important dans le projet très anglophone de Kilmer. Il a donc un profil assez consensuel. Et n’arriverait pas complètement en terrain inconnu à l’ASSE, du fait de la présence de Soucasse, mais aussi parce qu’il avait porté le maillot vert, brièvement, il y a 25 ans. S’il devait venir remplacer Horneland, je n’aurais donc aucun à priori négatif. Et même au contraire, car Montanier a une carte de visite et des références qui plaident en sa faveur. Entre lui et un coach étranger sorti du chapeau par Kilmer Sports, comme Horneland il y a un peu plus d’un an, il n’y a pas photo. Montanier offre beaucoup plus de garanties. Ce qui serait aussi le cas d’Haise ou Still. »

Laurent HESS

« Philippe Montanier a évidemment un solide bagage et une expérience reconnue, mais son profil ne correspond pas vraiment aux besoins actuels de l’ASSE. L’équipe cherche avant tout un véritable meneur capable de porter un projet ambitieux centré sur la jeunesse et le développement de ses talents, avec des principes de jeu plus modernes et dynamiques. Montanier a tendance à privilégier une approche plus classique et prudente, efficace sur le papier mais souvent limitée pour insuffler un vrai souffle nouveau à une équipe en reconstruction.

Or, pour un club comme Saint-Étienne, qui veut redonner confiance à ses jeunes joueurs et se projeter vers l’avenir, il faut un coach capable d’oser, de bousculer les habitudes et de créer un style reconnaissable. Dans ce contexte, Montanier risque de ne pas être assez tranchant ni assez visionnaire pour porter Kilmer et les autres jeunes du projet vers le niveau attendu, et pourrait se retrouver cantonné à gérer plutôt qu’à construire. L’ASSE mérite un technicien qui incarne un vrai renouveau, et pas seulement un coach expérimenté mais classique. »

Bastien AUBERT