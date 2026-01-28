ASSE : Kilmer Sports accélère avec Philippe Montanier, il n’arrivera pas seul !

Eirik Horneland et l’ASSE, c’est bientôt fini. Et Philippe Montanier est en pole pour succéder au Norvégien.

Hier, nous révélions qu’Eirik Horneland dirigerait sans doute son dernier entraînement ce mercredi matin. Ce ne sera peut-être pas le cas, mais le Norvégien va bien quitter l’ASSE. Comme indiqué par L’Equipe, Horneland a en effet expliqué à ses joueurs à l’issue de la séance qu’il allait s’en aller. Une décision de la direction, puisqu’il avait épuisé son crédit suite à la défaite à Reims samedi dernier. Toutefois, L’Equipe croit savoir qu’Horneland sera encore sur le banc samedi soir pour diriger l’éuipe face à Boulogne-sur-Mer. Et que ce sera son dernier match sur le banc de l’ASSE. Pour le remplacer, le média croit aussi savoir que deux entraîneurs sont sur la short-list : Philippe Montanier et Franck Haise.

Lièvre devrait accompagner Montanier à l’ASSE

Et selon Le Parisien, c’est Montanier qui devrait être l’heureux élu. « Libre depuis juin 2023, l’ancien coach de Toulouse a été choisi parmi de nombreuses candidatures par la direction stéphanoise. Celle-ci négocie les derniers détails avec notamment la durée du contrat et devrait, sauf improbable revirement de tendance, annoncer sa nomination assez vite (…) Il devrait être accompagné dans sa mission par Stéphane Lièvre qui était son adjoint à Toulouse ».

À 61 ans, Montanier a déjà connu une montée en Ligue 1 avec Toulouse et il avait joué un rôle dans le retour du RC Lens parmi l’élite avant de céder sa place à … Haise. C’est donc lui qui devrait tenter de faire remonter l’ASSE, actuelle 5e de L2. Son plus mauvais classement depuis le début de la saison.