ASSE : Montanier de retour, le changement est imminent !

Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 13:25
💬 Commenter
Tout s’accélère à Saint-Étienne. Alors que l’ASSE traverse une nouvelle zone de turbulences, un visage bien connu du football français s’apprête à reprendre les commandes du vestiaire.

À l’étranger ces derniers jours, Philippe Montanier est rentré en France et se tient désormais prêt à remplacer Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE. Comme annoncé par Le Parisien, la direction stéphanoise a acté sa volonté de changer de cap, et le technicien français apparaît comme le choix prioritaire pour relancer une équipe en difficulté.

Passé par Rennes, Lens, Toulouse ou encore la Real Sociedad, Montanier arrive avec une solide expérience du haut niveau et une bonne connaissance de la Ligue 1. Un profil jugé rassurant par les dirigeants des Verts, qui souhaitent rapidement stabiliser le projet sportif et retrouver une dynamique plus positive.

Stéphane Lièvre dans le staff

Toujours selon les informations du Parisien, Philippe Montanier ne viendrait pas seul. Il devrait être accompagné par Stéphane Lièvre, pressenti pour occuper le rôle d’adjoint. Un duo déjà rodé, capable de travailler dans l’urgence, alors que l’ASSE joue gros sur cette fin de saison.

Le timing n’est pas anodin. À l’approche d’échéances cruciales, le club veut frapper vite pour éviter de s’enliser davantage. Le retour de Montanier en France est perçu comme un signal fort : le changement est imminent, et l’AS Saint-Étienne s’apprête à tourner une page. À Geoffroy-Guichard, l’attente est énorme. Reste à savoir si ce choix permettra enfin aux Verts de retrouver un cap clair… et des résultats.

