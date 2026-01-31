À LA UNE DU 1 FéV 2026
[23:10]AS Monaco – Stade Rennais (4-0) : les Rouge et Noir se font détruire en Principauté !
[23:04]Elche – FC Barcelone (1-3) : les Blaugrana enchaînent et consolident la première place de Liga
[22:56]FC Nantes Mercato : Kantari remet Mwanga à sa place après son coup fourré
[22:41]ASSE : Kilmer annonce le départ d’Eirik Horneland (officiel)
[22:25]OM : Marseille leader de Ligue 1 devant le PSG et le RC Lens, c’est possible !
[21:55]ASSE – Boulogne (0-1) : les Verts s’effondrent pour la dernière d’Horneland
[20:57]FC Lorient – FC Nantes (2-1) : un choc du maintien encore perdu, les tops et flops des Canaris
[20:36]OM : De Zerbi fait une nouvelle sortie sur son avenir et flatte les supporters
[20:25]PSG Mercato : un joueur lancé par Luis Enrique quitte Paris (officiel)
[20:13]Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Boulogne : la compo des Verts pour la dernière d’Horneland

Par William Tertrin - 31 Jan 2026, 19:03
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Voici la dernière composition d’Eirik Horneland à l’ASSE, qui doit se relancer face à Boulogne.

Match très spécial ce samedi à Geoffroy-Guichard. Si les deux kops seront à nouveau réunis, Eirik Horneland va vivre sa dernière sur le banc de l’ASSE. Avec une seule victoire en cinq matchs, les Verts doivent se racheter contre Boulogne, avant l’arrivée de Philippe Montanier. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Horneland. Coup d’envoi à 20h dans le Chaudron.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Ferreira, Pedro, Nadé, Old – Tardieu, Moueffek, Miladinovic – Cardona, Stassin, Boakye.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot