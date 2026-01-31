ASSE – Boulogne : la compo des Verts pour la dernière d’Horneland

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la dernière composition d’Eirik Horneland à l’ASSE, qui doit se relancer face à Boulogne.

Match très spécial ce samedi à Geoffroy-Guichard. Si les deux kops seront à nouveau réunis, Eirik Horneland va vivre sa dernière sur le banc de l’ASSE. Avec une seule victoire en cinq matchs, les Verts doivent se racheter contre Boulogne, avant l’arrivée de Philippe Montanier. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Horneland. Coup d’envoi à 20h dans le Chaudron.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Ferreira, Pedro, Nadé, Old – Tardieu, Moueffek, Miladinovic – Cardona, Stassin, Boakye.