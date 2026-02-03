À LA UNE DU 3 FéV 2026
[18:08]L’OM dépassé par le Real Madrid, un joueur de De Zerbi s’est illustré
[17:56]LOSC Mercato : Genesio en conflit avec sa direction, un démenti fracassant tombe
[17:27]Real Madrid Mercato : un coup secret à 100 M€ se prépare au PSG, tout dépend d’un seul geste
[17:09]RC Lens : le groupe de Sage pour affronter Troyes, avec les recrues mais sans un taulier
[16:55]FC Barcelone : Laporta s’en prend de nouveau au Real Madrid avec un très gros affront 
[16:31]ASSE : première séance pour Montanier, et déjà certaines critiques !
[16:09]RC Lens Mercato : un dernier transfert pour une belle rentrée d’argent (officiel)
[15:47]RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant Troyes, Saint-Maximin soutenu et attendu
[15:00]OM : Pierre Ménès désigne le principal responsable de la crise actuelle
[14:00]FC Barcelone Mercato : entre le PSG, Manchester et le Barça, Marcus Rashford a tranché !
RC Lens : le groupe de Sage pour affronter Troyes, avec les recrues mais sans un taulier

Par William Tertrin - 3 Fév 2026, 17:09
Pierre Sage (RC Lens)
Le groupe du RC Lens pour affronter l‘ESTAC Troyes en Coupe de France.

Ce mercredi à 21h, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’ESTAC Troyes pour les 8es de finale de la Coupe de France. Avec seulement Gradit, Gurtner (blessés) et Thauvin (suspendu) comme absents, Pierre Sage a dû faire certains choix. À commencer par celui de laisser Baidoo au repos, tout juste remis d’une petite blessure à un ischio-jambier. Celik, Chavez et Bermont ne sont pas convoqués, tandis que les dernières recrues Masuaku et Saint-Maximin seront bel et bien du voyage.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku, Antonio – Bulatovic, Sangaré, Sylla, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.

RC Lens

