RC Lens : le groupe de Sage pour affronter Troyes, avec les recrues mais sans un taulier

Le groupe du RC Lens pour affronter l‘ESTAC Troyes en Coupe de France.

Ce mercredi à 21h, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’ESTAC Troyes pour les 8es de finale de la Coupe de France. Avec seulement Gradit, Gurtner (blessés) et Thauvin (suspendu) comme absents, Pierre Sage a dû faire certains choix. À commencer par celui de laisser Baidoo au repos, tout juste remis d’une petite blessure à un ischio-jambier. Celik, Chavez et Bermont ne sont pas convoqués, tandis que les dernières recrues Masuaku et Saint-Maximin seront bel et bien du voyage.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku, Antonio – Bulatovic, Sangaré, Sylla, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.