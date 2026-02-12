ASSE : quelle note attribueriez-vous aux grands débuts de Montanier contre Montpellier ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet analysent la grande première de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE contre Montpellier (1-0).

« Un bon 7/10 »

« Les débuts de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE face à Montpellier (1-0) ont été très prometteurs et méritent une note de 7/10. Dès les premières minutes, on a pu constater une solidité défensive rassurante, une équipe soudée et une agressivité maîtrisée qui a mis la pression sur les Héraultais. L’intensité affichée tout au long du match a démontré que Montanier savait déjà insuffler ses valeurs à un groupe en quête de renouveau.

Pas de révolution spectaculaire, mais un pragmatisme efficace : exactement ce qu’il faut pour poser les bases d’un retour en Ligue 1. Les vertus qui ont toujours fait la force du peuple stéphanois – combativité, collectif et détermination – ont été pleinement respectées et mises en avant. Une première victoire qui donne de vraies promesses pour les prochains matchs, et montre que l’ASSE peut envisager l’avenir avec confiance. Seul bémol et Montanier n’y est pour rien : les premiers pas d’Erik Horneland sur le banc des Verts contre le Stade de Reims (3-1) m’avaient également bluffé à l’époque… »

Bastien AUBERT

« La moyenne, pas plus… »

« Je n’ai vraiment pas été emballé par ce premier match de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE. La première période a été très poussive, la seconde un peu meilleure mais face à une équipe de Montpellier décevante, je m’attendais à une meilleure production. Je ne suis absolument pas inquiet concernant la progression à venir des Verts sous les ordres de l’ancien gardien. Mais là, force est de constater qu’il n’a rien révolutionné pour ses débuts. Pas assez de temps pour mettre en place ses idées. On a retrouvé une équipe incapable de produire du jeu et qui vit de ses fulgurances entre deux siestes.

Les sept premiers mois de la saison ont tendance à le faire oublier mais l’ASSE était censée avoir un effectif largement supérieur à la concurrence en Ligue 2. On ne voit toujours rien de tout ça. Pour dire, j’ai même trouvé les Montpelliérains plus agréables à regarder en première période. Comme il l’a dit en conférence de presse après la rencontre, Philippe Montanier doit d’abord s’atteler à redonner de la confiance à ses joueurs avant de mettre en place ses principes. Ça va prendre du temps car le mal est profond. Débuter par une victoire était donc très bien. Mais pour l’excitation, on repassera. Pour moi, ce sera tout juste la moyenne après ce premier match ! »

Raphaël NOUET