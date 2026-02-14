À LA UNE DU 14 FéV 2026
[20:31]OM : Abardonado fait un dur aveu sur son groupe et glisse un message sur son avenir
[20:06]RC Lens : le choix fort de Sage pour remplacer Baidoo face au Paris FC
[19:40]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter la Real Sociedad, sans Mbappé !
[19:33]PSG : grosse explication dans le vestiaire après les propos de Dembélé, sanctionné à Monaco ?
[19:10]PSG : une excellente nouvelle tombe en vue du barrage face à Monaco en LDC
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Guingamp
[19:00]OM – RC Strasbourg (2-2) : les notes des Marseillais
[18:39]FC Barcelone, OL Mercato : Depay proche d’un incroyable rebond en Ligue 1
[18:10]LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois
[17:55]FC Barcelone Mercato : une grosse offre en préparation pour un titulaire de Flick
RC Lens : le choix fort de Sage pour remplacer Baidoo face au Paris FC

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 20:06
Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Paris FC en cette 22e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le RC Lens a l’occasion de faire une énorme opération face au Paris FC. En cas de victoire, les Lensois reprendraient la place de leader, avec 12 points d’avance sur l’OM, 4e. En attendant, découvrez ci-dessous la compo alignée par Pierre Sage, qui a décidé de titulariser Nidal Čelik en défense centrale pour faire face aux absences de Samson Baidoo et Kyllian Antonio. Le jeune bosnien de 19 ans, arrivé en février 2025, n’avait encore jamais joué en pro avec le Racing. Coup d’envoi à 21h05 au stade Jean-Bouin.

La compo du RC Lens

Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.

