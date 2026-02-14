RC Lens : le choix fort de Sage pour remplacer Baidoo face au Paris FC

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Paris FC en cette 22e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le RC Lens a l’occasion de faire une énorme opération face au Paris FC. En cas de victoire, les Lensois reprendraient la place de leader, avec 12 points d’avance sur l’OM, 4e. En attendant, découvrez ci-dessous la compo alignée par Pierre Sage, qui a décidé de titulariser Nidal Čelik en défense centrale pour faire face aux absences de Samson Baidoo et Kyllian Antonio. Le jeune bosnien de 19 ans, arrivé en février 2025, n’avait encore jamais joué en pro avec le Racing. Coup d’envoi à 21h05 au stade Jean-Bouin.

La compo du RC Lens

Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.