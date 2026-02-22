ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier refuse de s’enflammer, il sait ce qu’il lui reste à régler»

L’ASSE a remporté sa 3e victoire en 3 matchs avec Philippe Montanier, contre Laval (2-1), et les Verts remontent à la 2e place de la Ligue 2. Un véritable tour de force quand on se souvient où ils étaient il y a trois semaines…

Souvenez-vous, c’était il y a trois semaines : l’ASSE s’inclinant face à Boulogne-sur-Mer (0-1) dans un Chaudron dépité par la prestation indigne de son équipe, pour la « der » d’Eirik Horneland sur le banc. Un revers qui avait provoqué la colère des supporters, comme celle à Reims (0-1) une semaine plus tôt, alors que les Verts avaient évolué à 11 contre 10 pendant près d’une mi-temps. Mais le temps des banderoles anti direction anti coach et anti joueurs a laissé place aux sourires et à l’espoir. En perdition, l’ASSE s’est réveillée, redressée, depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Après Montpellier (1-0) et Guingamp (2-1), elle a signé une 3e victoire consécutive hier soir face à Laval (2-1). Et en trois semaines, elle vient de passer de la 5e à la 2e place de la Ligue 2. Merci qui ?

Ce n’est pas qu’une question de finition

De toute évidence, l’arrivée de Montanier a fait un bien fou à l’équipe. Depuis qu’il est là, les Verts ont réappris à gagner. Ils défendent mieux, plus en bloc, et jouent mieux, avec plus de cohérence, de sérieux, d’engagement et d’allant. Mais l’ancien toulousain refuse de s’enflammer. Avant Laval, il avait expliqué qu’il attendait de son équipe qu’elle fasse un match plein, estimant qu’elle était un peu trop sur courant alternatif. Et cela a encore été le cas hier, face à de faibles lavallois. Après l’ouverture du score très rapide de Dabiotashvili, sur penalty, on pouvait penser que l’ASSE allait s’imposer largement. Ce n’a pas été le cas. Comme à Guingamp, elle s’est même fait peur sur la fin. Laval n’a tenu que deux minutes après l’égalisation de Camara, le temps pour Boakye d’inscrire un 2e but d’une superbe frappe du gauche. Le bijou de la soirée. Duffus, lancé par Stassin, aurait pu inscrire le but du break mais il a raté le cadre, à l’instar de ce qu’avait fait Stassin à Guingamp. Et l’ASSE en a été quitte pour se faire quelques frayeurs sur la fin. « On n’a pas su tuer le match, regrettait Montanier. On a pris 9 points sur 9 et c’est une belle performance, mais il y a des axes d’amélioration. Il y a encore du travail. Il va retourner à l’entraînement ».

Dans la maitrise, l’ASSE doit mieux faire

Ces axes d’amélioration, le successeur d’Horneland les a pointés. « On n’a pas eu assez de maitrise. O,n bagarre, mais techniquement, il y a encore trop de déchet. Il y a la finition, mais ce n’est pas tout. On n’a gagné que 40% de duels en deuxième mi-temps, c’est trop peu. 3 victoires en 3 matchs, c’est appréciable, mais il en faudra beaucoup d’autres pour atteindre l’objectif. » Un objectif dont l’ASSE se rapproche puisque si le championnat s’arrêtait aujourd’hui, elle serait en Ligue 1. Mais pour poursuivre son redressement, il lui faudra améliorer ce qui doit l’être. C’était le sens de l’analyse de Montanier, et sa lucidité ne peut que rassurer les supporters. Le regain de forme de Lucas Stassin, que n’a pas manqué de mettre en avant son coach, va dans ce sens aussi. Contre Laval, le jeune attaquant belge s’est énormément bougé, comme à Guingamp. Contraste saisissant avec ce qu’il montrait ces derniers temps. « Lucas a été énorme. Il était mort à la fin. On a tous envie qu’il marque et s’il persévère, ça va finir par payer », a glissé Montanier. En attendant de retrouver le chemin des filets, Stassin a été passeur décisif hier. Une satisfaction parmi d’autres, à l’image de Boakye, de Pedro et Old qui confirment sur les côtés, comme Kanté au milieu, ou de la charnière Le Cardinal-Nadé. Tout n’est pas encore parfait, mais tout semble prendre forme pour que cette équipe continue d’être aspirée par le haut. Ce qui demandera confirmation à Pau, le week-end prochain.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2