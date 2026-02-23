RC Lens : faut-il s’inquiéter après la défaite contre l’AS Monaco ? 

Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat après la défaite surprise du RC Lens à Bollaert contre l’AS Monaco (2-3).

« Un premier signal d’alerte »

« Même si cette défaite à domicile contre l’AS Monaco (2-3) n’a rien de catastrophique sur le papier, elle soulève tout de même quelques signaux d’alerte pour le RC Lens. Si on peut penser que les Sang et Or ont grillé un joker en vue du titre, le PSG s’étant imposé largement au Parc devant le FC Metz (3-0), on aura noté que le Racing a perdu des points après avoir mené au score pour la première fois cette saison, mettant fin à une incroyable série de 17 victoires consécutives dans cette configuration.

Un autre chiffre montre que si le RC Lens réalise une saison de rêve, il reste vulnérable contre les cadors de Ligue 1 : sur ses 7 confrontations face aux clubs du Top 6, il a déjà perdu 4 fois pour seulement 3 succès. La marge d’erreur est donc désormais très faible si l’équipe veut continuer à tutoyer les sommets. Je vois le déplacement à Strasbourg vendredi prochain (20h45) comme un excellent test pour la dernière ligne droite : le RC Lens devra montrer qu’il a tiré les leçons de cette déconvenue monégasque et qu’il peut conserver sa régularité face aux équipes du haut de tableau. Sinon… »

Bastien AUBERT

« Pas de quoi s’alarmer non plus »

« Forcément, cette défaite contre Monaco est un coup d’arrêt pour le RC Lens. Le scénario est rageant puisque les Sang et Or menaient 2-0 et parce qu’on pouvait penser que Monaco pourrait lâcher vu son rendez-vous couperet face au PSG en Ligue des champions. Mais l’ASM a profité des errements du RCL et du mauvais match de Robin Risser. Cette défaite sonne comme un rappel à l’ordre : non, la saison n’est pas finie et le RC Lens n’est pas encore en Ligue des champions, et encore moins champion de France. Pour le titre, il ne faut quand même pas rêver. Mais pour la C1, attention, rien n’est fait. L’OL revient fort et derrière l’OM, Rennes et Monaco sont dans une bonne spirale. Le calendrier va s’emballer avec deux déplacements à Strasbourg et à Lyon, en Coupe de France. Mais de là à s’inquiéter pour le RCL, non. Après Strasbourg, l’équipe de Pierre Sage affrontera Metz, Lorient et Angers. Trois matchs qui pourraient lui permettre de renforcer sa position sur le podium. Un podium que je ne vois pas échapper aux Lensois, avec tout de même encore 12 points d’avance sur l’OM (4e), bien plus mal en point. »

Laurent HESS

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France