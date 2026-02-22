RC Lens : Pierre Ménès tacle Robin Risser, Pierre Sage lui répond sèchement

Le gardien du RC Lens, Robin Risser, est ciblé par la critique après ladéfaite du RCL contre l’AS Monaco (2-3). Mais Pierre Sage annonce qu’il en sortira plus fort…

Samedi, le RC Lens s’est incliné à Bollert face à l’AS Monaco (2-3), alors qu’il menait tranquillement 2-0 à l’heure de jeu. Le RCL a encaissé trois buts en neuf minutes de la part de l’AS Monaco, avec un Robin Risser fébrile dans ses buts. Ce que n’a pas manqué de souligner Pierre Ménès. « Monaco a totalement renversé la situation en moins de dix minutes alors que Lens semblait parti pour l’emporter, avec un très bon début, a expliqué l’ancie,n journaliste sur sa chaîne YouTube, avant de s’attarder sur Robin Risser, supervisé hier par Franck Raviot l’entraîneur des gardiens de l’Equipe de France.

Ménès pas surpris par la défaite du RC Lens

« Monaco a totalement renversé la situation en moins de dix minutes alors que Lens semblait parti pour l’emporter, avec un très bon début, a expliqué Ménès sur sa chaîne YouTube. Monaco s’est montré plus dangereux. Je ne voudrais pas qu’il se mette une pression excessive autour des rumeurs de l’équipe de France, mais Risser a certainement sorti son plus mauvais match sous le maillot lensois. » Selon Malang Sarr, Risser na pas été perrubé par la présence de Raviot. « Etre supervisé, les joueurs ont l’habitude. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui lui ait mis la pression, il a un mental d’acier et ça va le forger encore plus».

Sage sûr que Risser va vite rebondir

Pierre Sage a lui aussi volé à la rescousse du jeune gardien «Avec l’arrêt qu’il a fait en première mi-temps, disons que la balance est presque équilibrée. Pour moi, les grands gardiens de buts sont capables d’avoir un rebond très rapide. C’est un très grand gardien, donc il aura un rebond très rapide.»

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France