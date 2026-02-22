ASSE : Duffus met la pression à Montanier et Stassin !

Alors que Lucas Stassin n’a plus marqué depuis 5 mois avec l’ASSE, malgré soin regain de forme, Joshua Duffus a fait trembler les filets ce dimanche avec la réserve des Verts…

Hier, contre Laval (2-1), Lucas Stassin n’a pas marqué. Son dernier but avec l’ASSE date toujours du 23 septembre dernier à Amiens (1-0). C’était il y a 5 mois. Mais comme une semaine plus tôt à Guingamp (2-1), le jeune attaquant belge a été décisif, avec une belle remise pour Augustine Boakye.« Je trouve que Lucas a fait un match énorme, a glissé Philippe Montanier. Il a fait des appels, il est allé au duel… Il a vraiment joué en équipe et on veut qu’il soit récompensé de ses efforts pour l’équipe. C’est un joueur très important pour notre groupe. Il était mort à la fin. Il a tout donné. On a tous envie qu’il marque. IL doit persévérer et ça va finir par payer. Même s’il n’a pas marqué, il a été décisif. Il est utile et indispensable ». Des mots forts.

Duffus buteur en réserve

Stassin reprend petit à petit des couleurs mais ce dimanche, c’est Joshua Duffus qui a envoyé un message à Montanier. Titularisé dans le derby contre Feurs, avec la réserve verte, l’ancien joueur de Brighton a participé à la victoire de l’ASSE dans ce derby ligérien (3-1). Un derby mal embarqué puisque Feurs a obtenu un penalty consécutif à une main de Dodote, mais Touré l’a arrêté. Et c’est Duffus qui s’est chargé d’ouvrir le score en prenant la défense de Feurs de vitesse peu avant la mi-temps.

Paalberg n’a toujours pas débuté en Vert

Réduits à dix suite à l’expulsion de Sissoko, les Verts ont doublé la mise grâce à Noah Moulin, et Lutin Zidee a inscrit le 3e but peu après la réduction du score forézienne. Ce succès permet à la réserve de l’ASSE de remonter à la huitième place de son groupe de N3, à égalité avec Feurs. Et à Duffus de marquer des points. A noter qu’Annan, Stojkovic, Gadegbeku et Eymard ont participé à la rencontre. Ce qui n’a pas été le cas des recrues Paalberg et Soumahoro, non qualifié.

ASSE – US Feurs en N3

Le but de J.Duffus en vidéo #ASSE pic.twitter.com/wv8kmRHDhY — Gaël (@GaelB42) February 22, 2026

N3 – Duffus buteur, l'ASSE gagne son derby face à Feurs #ASSE https://t.co/069NZG5NCb — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 22, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2