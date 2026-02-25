ASSE : une sortie à 80 millions d’euros fait hurler les Verts

Passé par l’ASSE il y a plusieurs années, Yohan Mollo a fait parler de lui avec une sortie qui a fait le tour des réseaux.

Ancien joueur de l’ASSE de 2013 à 2015, Yohan Mollo compte 78 matchs joués avec les Verts, soit le plus haut total dans un club au cours de sa carrière. Auteur de 9 buts et 15 passes décisives sous le maillot stéphanois, il a forcément laissé un bon souvenir aux supporters étant donné qu’il a remporté le dernier titre du club, la Coupe de la Ligue en 2013.

À 36 ans, il n’évolue plus en pro, mais continue de faire parler de lui. S’il avait déclaré il y a quelques années avoir été escroqué à hauteur de 10 à 15 millions d’euros par ses anciens agents, c’est une déclaration plus originale qui a fait réagir ces dernières heures. Dans une interview pour le média « CAPTÉ », Mollo a lâché :

« Aujourd’hui, je coûterais 80M€ ! J’en suis persuadé ! Tu prends Saïmon Bouabré (2006), je ne le connais pas mais il est à Monaco, il fait un match, il met un but sur YouTube en prépa… et il part pour 12M€. Puis il fait 15 matchs, il met 1 but, il part pour 30M€ dans un autre club… Tu vois le délire ou pas ? Sans prouver, tu coûtes cher aujourd’hui, juste avec 2 ou 3 fulgurances. Avant, pour coûter cher, il fallait être meilleur buteur du championnat ».

Une sortie qui a débouché sur plusieurs réactions unanimes du côté des supporters de l’ASSE :

« Bon yohan on t’aime bien mais tu abuses là », « À Sainté t’avais un talent indéniable et t’aime le club, mais 80 millions abuse pas ».

Mais certains comprennent quand même ce qu’il a voulu dire par là :

« son chiffre est aberrant mais dans le fond il a raison y a qu’à voir Amougou l’année dernière, 12M pour un joueur qui n’a absolument rien prouvé et qui joue à peine à strasbourg », « Tout ce qui dit est vrai, Bouabré ne vaut pas les sommes dépensés, mais Mollo quand même, 40M pour toi faut pas abuser ».

La plupart des réactions sont évidemment moqueuses, et qu’on adhère ou non à la comparaison avancée par Yohan Mollo, cette sortie a surtout relancé le débat sur l’inflation spectaculaire du marché des transferts et la valeur parfois déconnectée des performances réelles dans le football moderne.