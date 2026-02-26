À LA UNE DU 26 FéV 2026
ASSE : Montanier annonce une pluie de bonnes nouvelles avant Pau

Par Raphaël Nouet - 26 Fév 2026, 13:09
L'entraîneur de l'ASSE, Philippe Montanier, donnant des indications lors du match contre Laval.
En conférence de presse, à l’avant-veille du déplacement à Pau, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a confirmé plusieurs retours de blessure.

Si l’AS Saint-Etienne connaît jusqu’à présent une saison loin de ses attentes initiales, c’est aussi parce qu’elle paye un lourd tribut aux blessures. Mais, bonne nouvelle, tout commence à rentrer dans l’ordre ! Philippe Montanier l’a annoncé ce jeudi en conférence de presse : « Chico Lamba a repris partiellement avec le groupe et sera, je l’espère, en séance avec l’effectif la semaine prochaine ! C’est en très bonne voie pour Maxime Bernauer également. Ça avance bien aussi pour Mahmoud Jaber, qui reste en individuel, malgré son impatience de retrouver les terrains ! De son côté, Nadir El Jamali va subir une légère intervention chirurgicale. On verra les conséquences sur sa fin de saison. Djylian N’Guessan reste en soins ».

« C’est peut-être le moment de faire notre meilleur match ! »

On notera que le nouvel entraîneur des Verts s’est abstenu de faire une blague sur Joao Ferreira, comme la semaine dernière. Le latéral portugais s’est fracturé une main en frappant une porte de Geoffroy-Guichard après son expulsion contre Boulogne (0-1). Montanier avait ironisé sur le fait qu’il était en grande forme physique mais qu’à cause de sa blessure, il ne pouvait même pas faire un round ou deux…

Par ailleurs, le coach de l’ASSE s’est exprimé sur son adversaire de samedi, le Pau FC, actuel 11e du classement de Ligue 2 : « Pau est une équipe pas facile à manier, qui a récemment battu le Red Star et est passée proche face à Troyes. On s’attend à un match compliqué face à l’une des meilleures attaques du championnat, qui va très vite devant. C’est peut-être le moment de faire notre meilleur match ! ».

« Il ne faut pas que la joie déborde sur du relâchement »

Enfin, Philippe Montanier a mis un coup de pression à son groupe afin qu’il n’y ait pas de relâchement après les trois victoires ayant inauguré son mandat. Il faut dire que l’occasion est belle de prendre provisoirement la tête de la Ligue 2 en s’imposant à Pau et qu’il serait dommage de la laisser passer ! « Je n’étais pas là avant, mais il est certain que les victoires amènent de la joie dans le vestiaire. Mais il ne faut pas que ça déborde sur du relâchement. Quand on bosse, on bosse ! »

