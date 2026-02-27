PSG – Ligue des Champions : un choc XXL contre Chelsea, le tirage complet des 8es de finale

Dernier représentant français encore en lice en UEFA Champions League, le PSG affrontera Chelsea FC en huitièmes de finale. Et le premier acte se jouera dans moins de deux semaines, au Parc des Princes, les 10 ou 11 mars prochains.

Un duel explosif entre deux géants européens habitués aux joutes continentales. Pour le PSG, l’enjeu est immense : porter les espoirs du football français et franchir un cap dans une compétition qui lui échappe toujours. Face aux Blues, solides et rompus aux grands rendez-vous européens, les Parisiens devront répondre présents d’entrée devant leur public.

Recevoir au match aller peut être un avantage stratégique. Mettre la pression, prendre une option avant le déplacement à Stamford Bridge, envoyer un message fort à l’Europe : Paris n’a pas le droit à l’erreur. Le compte à rebours est lancé. Et au Parc, l’atmosphère promet déjà d’être électrique.

Le tirage complet des 8es de finale :

PSG – Chelsea

Galatasaray – Liverpool

Real Madrid – Manchester City

Atalanta Bergame – Bayern Munich

Newcastle – FC Barcelone

Atlético de Madrid – Tottenham

Bodö/Glimt – Sporting Portugal

Bayer Leverkusen – Arsenal