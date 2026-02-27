À LA UNE DU 27 FéV 2026
[14:20]ASSE Mercato : un ex chouchou des Verts pour remplacer Tagliafico à l’OL ?
[14:00]OM Mercato : le RC Lens, invité surprise pour la succession de Balerdi !
[13:40]Real Madrid Mercato : Prestianni à deux doigts de rejoindre Vinicius à Madrid !
[13:30]ASSE : l’IA prédit le classement final de Ligue 2, les supporters des Verts en folie !
[13:26]Ligue Europa : l’OL et le LOSC fixés, le tableau complet des 8es de finale 
[13:19]PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Chelsea et annonce 3 coups durs au Havre
[13:16]Pronostic FC Barcelone – Villarreal : une surprise à prévoir au Camp Nou ?
[13:05]OM : Beye a reçu une pluie de bonnes nouvelles avant l’OL, les supporters sont totalement refaits !
[12:49]ASSE : Montanier a identifié un nouveau finisseur totalement inattendu pour viser la Ligue 1
[12:28]PSG – Ligue des Champions : un choc XXL contre Chelsea, le tirage complet des 8es de finale
PSG – Ligue des Champions : un choc XXL contre Chelsea, le tirage complet des 8es de finale

Par Bastien Aubert - 27 Fév 2026, 12:28
💬 Commenter
Désiré Doué lors du match PSG-Metz.
Dernier représentant français encore en lice en UEFA Champions League, le PSG affrontera Chelsea FC en huitièmes de finale. Et le premier acte se jouera dans moins de deux semaines, au Parc des Princes, les 10 ou 11 mars prochains.

Un duel explosif entre deux géants européens habitués aux joutes continentales. Pour le PSG, l’enjeu est immense : porter les espoirs du football français et franchir un cap dans une compétition qui lui échappe toujours. Face aux Blues, solides et rompus aux grands rendez-vous européens, les Parisiens devront répondre présents d’entrée devant leur public.

Recevoir au match aller peut être un avantage stratégique. Mettre la pression, prendre une option avant le déplacement à Stamford Bridge, envoyer un message fort à l’Europe : Paris n’a pas le droit à l’erreur. Le compte à rebours est lancé. Et au Parc, l’atmosphère promet déjà d’être électrique.

Le tirage complet des 8es de finale :

PSG – Chelsea
Galatasaray – Liverpool
Real Madrid – Manchester City
Atalanta Bergame – Bayern Munich
Newcastle – FC Barcelone
Atlético de Madrid – Tottenham
Bodö/Glimt – Sporting Portugal
Bayer Leverkusen – Arsenal

PSGLigue des champions

